Le Bleu Elefant (BLEU) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00343978 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.87% שינוי מחיר (1D) -5.82% שינוי מחיר (7D) -28.08%

Le Bleu Elefant (BLEU) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, BLEU נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. BLEUהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00343978, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, BLEU השתנה ב +0.87% במהלך השעה האחרונה, -5.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-28.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Le Bleu Elefant (BLEU) מידע שוק

שווי שוק $ 75.62K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 75.62K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Le Bleu Elefant הוא $ 75.62K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של BLEU הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 75.62K.