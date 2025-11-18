Lazer Eyez מחיר היום

מחיר Lazer Eyez (LZR) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 3.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LZR ל USD הוא -- לכל LZR.

Lazer Eyez כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 8,844.15, עם היצע במחזור של 999.37M LZR. ב‑24 השעות האחרונות, LZR סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00284929, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LZR נע ב +0.73% בשעה האחרונה ו -28.88% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Lazer Eyez (LZR) מידע שוק

שווי שוק $ 8.84K$ 8.84K $ 8.84K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.84K$ 8.84K $ 8.84K אספקת מחזור 999.37M 999.37M 999.37M אספקה כוללת 999,369,422.577925 999,369,422.577925 999,369,422.577925

שווי השוק הנוכחי של Lazer Eyez הוא $ 8.84K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LZR הוא 999.37M, עם היצע כולל של 999369422.577925. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.84K.