LawbWorld מחיר היום

מחיר LawbWorld (LAWBWORLD) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.99% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LAWBWORLD ל USD הוא $ 0 לכל LAWBWORLD.

LawbWorld כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 14,610.26, עם היצע במחזור של 100.00B LAWBWORLD. ב‑24 השעות האחרונות, LAWBWORLD סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LAWBWORLD נע ב -- בשעה האחרונה ו +11.90% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

LawbWorld (LAWBWORLD) מידע שוק

שווי שוק $ 14.61K$ 14.61K $ 14.61K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 14.61K$ 14.61K $ 14.61K אספקת מחזור 100.00B 100.00B 100.00B אספקה כוללת 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LawbWorld הוא $ 14.61K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LAWBWORLD הוא 100.00B, עם היצע כולל של 100000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.61K.