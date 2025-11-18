Law Service Token מחיר היום

מחיר Law Service Token (LST) בזמן אמת היום הוא $ 0.000125, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LST ל USD הוא $ 0.000125 לכל LST.

Law Service Token כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 25,001, עם היצע במחזור של 200.00M LST. ב‑24 השעות האחרונות, LST סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.154729, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00010097.

ביצועים לטווח קצר, LST נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Law Service Token (LST) מידע שוק

שווי שוק $ 25.00K$ 25.00K $ 25.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 125.00K$ 125.00K $ 125.00K אספקת מחזור 200.00M 200.00M 200.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Law Service Token הוא $ 25.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LST הוא 200.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 125.00K.