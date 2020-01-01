Law of Attraction (LOA) טוקנומיקה
$LOA is a journey that blends the realms of finance and metaphysics. It's not just another cryptocurrency; it’s a ground-breaking experiment that puts the principles of the law of attraction, manifestation, and visualization to the ultimate test, in real time.
Our mission is audacious yet simple: to manifest a market cap of 1 billion dollars, and to give something back as we grow (gratitude in action). Yes, you read that right — we’re setting our sights high, aiming to prove sceptics wrong and demonstrate the incredible potential of collective intention and positive thinking.
But how do we plan to achieve such a feat? The answer lies in our vibrant community of like-minded individuals who share a passion for the law of attraction. Together, we harness the power of positivity, visualization, and focused intention to materialize our goals in the crypto space.
This is not just about financial gain; it’s about pushing the boundaries of what’s possible when we unite with a shared vision. Through fun, positivity, and unwavering belief, we’re paving the way for a new era of manifestation in the digital age.
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Law of Attraction (LOA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Law of Attraction (LOA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Law of Attraction (LOA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של LOA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות LOAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את LOAטוקניומיקה, חקרו אתLOAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
רוצה לדעת לאן LOA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו LOA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.