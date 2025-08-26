Law of Attraction מחיר (LOA)
-2.09%
+64.54%
+67.35%
+67.35%
Law of Attraction (LOA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LOA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LOAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00110335, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, LOA השתנה ב -2.09% במהלך השעה האחרונה, +64.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+67.35% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Law of Attraction הוא $ 329.63K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LOA הוא 731.11M, עם היצע כולל של 731109912.558756. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 329.63K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Law of Attractionל USDהיה $ +0.00017685.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLaw of Attraction ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLaw of Attraction ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Law of Attractionל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ +0.00017685
|+64.54%
|30 ימים
|$ 0
|-36.52%
|60 ימים
|$ 0
|--
|90 ימים
|$ 0
|--
$LOA is a journey that blends the realms of finance and metaphysics. It's not just another cryptocurrency; it’s a ground-breaking experiment that puts the principles of the law of attraction, manifestation, and visualization to the ultimate test, in real time. Our mission is audacious yet simple: to manifest a market cap of 1 billion dollars, and to give something back as we grow (gratitude in action). Yes, you read that right — we’re setting our sights high, aiming to prove sceptics wrong and demonstrate the incredible potential of collective intention and positive thinking. But how do we plan to achieve such a feat? The answer lies in our vibrant community of like-minded individuals who share a passion for the law of attraction. Together, we harness the power of positivity, visualization, and focused intention to materialize our goals in the crypto space. This is not just about financial gain; it’s about pushing the boundaries of what’s possible when we unite with a shared vision. Through fun, positivity, and unwavering belief, we’re paving the way for a new era of manifestation in the digital age.
