Law Blocks AI מחיר היום

מחיר Law Blocks AI (LBT) בזמן אמת היום הוא $ 0.315779, עם שינוי של 7.60% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LBT ל USD הוא $ 0.315779 לכל LBT.

Law Blocks AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 0.0, עם היצע במחזור של 1.00B LBT. ב‑24 השעות האחרונות, LBT סחר בין $ 0.2889 (נמוך) ל $ 0.316418 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.316418, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01953918.

ביצועים לטווח קצר, LBT נע ב +0.18% בשעה האחרונה ו +6.91% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 671.32K.

Law Blocks AI (LBT) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 671.32K$ 671.32K $ 671.32K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 315.77M$ 315.77M $ 315.77M אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Law Blocks AI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 671.32K. ההיצע במחזור של LBT הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 315.77M.