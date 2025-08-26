Law Blocks (LBT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.132133 $ 0.132133 $ 0.132133 24 שעות נמוך $ 0.1333 $ 0.1333 $ 0.1333 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.132133$ 0.132133 $ 0.132133 גבוה 24 שעות $ 0.1333$ 0.1333 $ 0.1333 שיא כל הזמנים $ 0.291525$ 0.291525 $ 0.291525 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01953918$ 0.01953918 $ 0.01953918 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.28% שינוי מחיר (1D) -0.70% שינוי מחיר (7D) -0.28% שינוי מחיר (7D) -0.28%

Law Blocks (LBT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.132038. במהלך 24 השעות האחרונות, LBT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.132133 לבין שיא של $ 0.1333, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LBTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.291525, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01953918.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LBT השתנה ב -0.28% במהלך השעה האחרונה, -0.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Law Blocks (LBT) מידע שוק

שווי שוק $ 32.39M$ 32.39M $ 32.39M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 132.22M$ 132.22M $ 132.22M אספקת מחזור 245.00M 245.00M 245.00M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Law Blocks הוא $ 32.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LBT הוא 245.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 132.22M.