עוד על LBT

LBT מידע על מחיר

LBT מסמך לבן

LBT אתר רשמי

LBT טוקניומיקה

LBT תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Law Blocks סֵמֶל

Law Blocks מחיר (LBT)

לא רשום

1 LBT ל USDמחיר חי:

$0.132038
$0.132038$0.132038
-0.70%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Law Blocks (LBT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:26:43 (UTC+8)

Law Blocks (LBT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.132133
$ 0.132133$ 0.132133
24 שעות נמוך
$ 0.1333
$ 0.1333$ 0.1333
גבוה 24 שעות

$ 0.132133
$ 0.132133$ 0.132133

$ 0.1333
$ 0.1333$ 0.1333

$ 0.291525
$ 0.291525$ 0.291525

$ 0.01953918
$ 0.01953918$ 0.01953918

-0.28%

-0.70%

-0.28%

-0.28%

Law Blocks (LBT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.132038. במהלך 24 השעות האחרונות, LBT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.132133 לבין שיא של $ 0.1333, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LBTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.291525, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01953918.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LBT השתנה ב -0.28% במהלך השעה האחרונה, -0.70% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Law Blocks (LBT) מידע שוק

$ 32.39M
$ 32.39M$ 32.39M

--
----

$ 132.22M
$ 132.22M$ 132.22M

245.00M
245.00M 245.00M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Law Blocks הוא $ 32.39M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LBT הוא 245.00M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 132.22M.

Law Blocks (LBT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Law Blocksל USDהיה $ -0.0009320093959936.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLaw Blocks ל USDהיה . $ -0.0006192978.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLaw Blocks ל USDהיה $ +0.0030306946.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Law Blocksל USDהיה $ +0.00339768024421234.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0009320093959936-0.70%
30 ימים$ -0.0006192978-0.46%
60 ימים$ +0.0030306946+2.30%
90 ימים$ +0.00339768024421234+2.64%

מה זהLaw Blocks (LBT)

What is Law Blocks AI Law Blocks AI is a Legal Tech Ecosystem. Key Features of Law Blocks AI: A) AI-generated legal documents, tailored to your state & country. B) Global AI - providing legal, medical & general information globally. C) Sharing & editing legal documents with your counterparts & legal team in real time with timestamp. D) E-signature/Digital Signature on Web3 — the only e-sign solution available on Web3. E) Uploading finalized documents securely post e-sign on IPFS (Inter Planetary File System) XDC Blockchain. F) Dispute Resolution through ADR(Alternate Dispute Resolution) Mediation & Arbitration, on Law Blocks AI platform. G) Online Legal Solutions - through Legal Experts globally. H) Dispute Resolutions through International Mediation & Arbitration Courts.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Law Blocks (LBT) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Law Blocksתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Law Blocks (LBT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Law Blocks (LBT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Law Blocks.

בדוק את Law Blocks תחזית המחיר עכשיו‏!

LBT למטבעות מקומיים

Law Blocks (LBT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Law Blocks (LBT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LBT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Law Blocks (LBT)

כמה שווה Law Blocks (LBT) היום?
החי LBTהמחיר ב USD הוא 0.132038 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LBT ל USD?
המחיר הנוכחי של LBT ל USD הוא $ 0.132038. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Law Blocks?
שווי השוק של LBT הוא $ 32.39M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LBT?
ההיצע במחזור של LBT הוא 245.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LBT?
‏‏LBT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.291525 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LBT?
LBT ‏‏רשם מחירATL של 0.01953918 USD.
מהו נפח המסחר של LBT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LBT הוא -- USD.
האם LBT יעלה השנה?
LBT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LBT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 05:26:43 (UTC+8)

Law Blocks (LBT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.