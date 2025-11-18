Launchium מחיר היום

מחיר Launchium (LNCHM) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 23.98% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LNCHM ל USD הוא -- לכל LNCHM.

Launchium כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 5,762.82, עם היצע במחזור של 933.94M LNCHM. ב‑24 השעות האחרונות, LNCHM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LNCHM נע ב +0.07% בשעה האחרונה ו -33.89% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Launchium (LNCHM) מידע שוק

שווי שוק $ 5.76K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.76K אספקת מחזור 933.94M אספקה כוללת 933,939,323.8833781

