Latte (LATTE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00268683$ 0.00268683 $ 0.00268683 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -2.58% שינוי מחיר (7D) +8.69% שינוי מחיר (7D) +8.69%

Latte (LATTE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LATTE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LATTEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00268683, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LATTE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.58% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Latte (LATTE) מידע שוק

שווי שוק $ 22.94K$ 22.94K $ 22.94K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 22.94K$ 22.94K $ 22.94K אספקת מחזור 823.68M 823.68M 823.68M אספקה כוללת 823,680,231.91 823,680,231.91 823,680,231.91

שווי השוק הנוכחי של Latte הוא $ 22.94K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LATTE הוא 823.68M, עם היצע כולל של 823680231.91. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 22.94K.