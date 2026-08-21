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מחיר Latina Language Model בזמן אמת היום הוא 0 USD.LLM שווי השוק הוא 192,665 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר LLM ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!מחיר Latina Language Model בזמן אמת היום הוא 0 USD.LLM שווי השוק הוא 192,665 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר LLM ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד ב יִשְׂרָאֵל!

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Latina Language Model סֵמֶל

Latina Language Model מחיר (LLM)

לא רשום

1 LLM ל USDמחיר חי:

$0.00019233
$0.00019233$0.00019233
+0.21%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Latina Language Model (LLM) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 18:43:19 (UTC+8)

Latina Language Model מחיר היום

מחיר Latina Language Model (LLM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 21.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LLM ל USD הוא $ 0 לכל LLM.

Latina Language Model כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 192,665, עם היצע במחזור של 994.93M LLM. ב‑24 השעות האחרונות, LLM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02320007, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LLM נע ב -2.50% בשעה האחרונה ו +83.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.77K.

Latina Language Model (LLM) מידע שוק

$ 192.67K
$ 192.67K$ 192.67K

$ 3.77K
$ 3.77K$ 3.77K

$ 192.67K
$ 192.67K$ 192.67K

994.93M
994.93M 994.93M

994,925,266.6713526
994,925,266.6713526 994,925,266.6713526

שווי השוק הנוכחי של Latina Language Model הוא $ 192.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.77K. ההיצע במחזור של LLM הוא 994.93M, עם היצע כולל של 994925266.6713526. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 192.67K.

Latina Language Model היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02320007
$ 0.02320007$ 0.02320007

$ 0
$ 0$ 0

-2.50%

+21.61%

+83.32%

+83.32%

Latina Language Model (LLM) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Latina Language Modelל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLatina Language Model ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLatina Language Model ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Latina Language Modelל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+21.61%
30 ימים$ 0-57.96%
60 ימים$ 0+59.61%
90 ימים$ 0--

תחזית מחיר עבור Latina Language Model

Latina Language Model (LLM) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 4 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של LLM הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
Latina Language Model (LLM) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 14 שנים)

בשנת 2040, המחיר של Latina Language Model עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר Latina Language Model תגיע ב 2026–2027? בקר בדף LLM תחזית המחירים שלנו לקבלת תחזיות מחיר של לשנים 2026–2027 על ידי לחיצה על Latina Language Model תחזית מחיר.

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העמוד עודכן לאחרונה: 2026-08-21 18:43:19 (UTC+8)

Latina Language Model (LLM) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
02-11 14:20:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, יציאה נטו מ-CEX של 59,400 ETH
02-10 18:39:21נתונים על השרשרת
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מדד הפחד בקריפטו יורד שוב ל-14, השוק נשאר באזור "פחד קיצוני"
02-04 00:48:00עדכוני תעשייה
285 מיליון דולר חוסלו ברחבי הרשת ב-24 השעות האחרונות, גם לונגים וגם שורטים נמחקו
02-01 01:12:00עדכוני תעשייה
ביטקוין שובר מתחת לשפל הקודם של $80,600, מגיע לשפל חדש מאז 11 באפריל 2025
01-28 07:44:00עדכוני תעשייה
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כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

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