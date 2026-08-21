Latina Language Model מחיר היום

מחיר Latina Language Model (LLM) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 21.61% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LLM ל USD הוא $ 0 לכל LLM.

Latina Language Model כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 192,665, עם היצע במחזור של 994.93M LLM. ב‑24 השעות האחרונות, LLM סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.02320007, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LLM נע ב -2.50% בשעה האחרונה ו +83.32% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 3.77K.

Latina Language Model (LLM) מידע שוק

שווי שוק $ 192.67K$ 192.67K $ 192.67K נפח (24 שעות) $ 3.77K$ 3.77K $ 3.77K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 192.67K$ 192.67K $ 192.67K אספקת מחזור 994.93M 994.93M 994.93M אספקה כוללת 994,925,266.6713526 994,925,266.6713526 994,925,266.6713526

שווי השוק הנוכחי של Latina Language Model הוא $ 192.67K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 3.77K. ההיצע במחזור של LLM הוא 994.93M, עם היצע כולל של 994925266.6713526. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 192.67K.