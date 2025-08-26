עוד על LATENT

--
----
0.00%1D
LATENT ARENA (LATENT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:40:39 (UTC+8)

LATENT ARENA (LATENT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00061777
$ 0.00061777$ 0.00061777

$ 0.00000865
$ 0.00000865$ 0.00000865

--

--

-0.97%

-0.97%

LATENT ARENA (LATENT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000897. במהלך 24 השעות האחרונות, LATENT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LATENTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00061777, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000865.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LATENT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LATENT ARENA (LATENT) מידע שוק

$ 8.00K
$ 8.00K$ 8.00K

--
----

$ 8.96K
$ 8.96K$ 8.96K

891.40M
891.40M 891.40M

999,207,127.030337
999,207,127.030337 999,207,127.030337

שווי השוק הנוכחי של LATENT ARENA הוא $ 8.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LATENT הוא 891.40M, עם היצע כולל של 999207127.030337. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.96K.

LATENT ARENA (LATENT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של LATENT ARENAל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLATENT ARENA ל USDהיה . $ -0.0000003131.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLATENT ARENA ל USDהיה $ -0.0000013171.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של LATENT ARENAל USDהיה $ -0.000003756938574299811.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ -0.0000003131-3.49%
60 ימים$ -0.0000013171-14.68%
90 ימים$ -0.000003756938574299811-29.51%

מה זהLATENT ARENA (LATENT)

A decentralized platform that enables users to make predictions on content engagement. LatentArena is a platform where EVERYONE can earn - not just top creators. How? By combining content creation with prediction markets. Think of it as fantasy sports, but for content! Latent Arena is an AI-based content evaluation platform that allows users to predict the engagement and interaction levels of content by placing bets. While enjoying the content, users bet $LATENT (the platform's token), and the final prize pool is distributed among the winning users and creators based on the ratings. It’s kind of like adding a Polymarket feature to TikTok. A bit dull—imagine watching a TikTok video and having to bet on how many likes it will get. Current social platforms are already quite engaging, so adding a betting element might feel a bit unnecessary.

LATENT ARENA (LATENT) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

LATENT ARENAתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה LATENT ARENA (LATENT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות LATENT ARENA (LATENT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור LATENT ARENA.

בדוק את LATENT ARENA תחזית המחיר עכשיו‏!

LATENT למטבעות מקומיים

LATENT ARENA (LATENT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של LATENT ARENA (LATENT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LATENT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על LATENT ARENA (LATENT)

כמה שווה LATENT ARENA (LATENT) היום?
החי LATENTהמחיר ב USD הוא 0.00000897 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LATENT ל USD?
המחיר הנוכחי של LATENT ל USD הוא $ 0.00000897. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של LATENT ARENA?
שווי השוק של LATENT הוא $ 8.00K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LATENT?
ההיצע במחזור של LATENT הוא 891.40M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LATENT?
‏‏LATENT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00061777 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LATENT?
LATENT ‏‏רשם מחירATL של 0.00000865 USD.
מהו נפח המסחר של LATENT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LATENT הוא -- USD.
האם LATENT יעלה השנה?
LATENT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LATENT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
LATENT ARENA (LATENT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.