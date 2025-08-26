LATENT ARENA (LATENT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00061777$ 0.00061777 $ 0.00061777 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00000865$ 0.00000865 $ 0.00000865 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) -0.97% שינוי מחיר (7D) -0.97%

LATENT ARENA (LATENT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00000897. במהלך 24 השעות האחרונות, LATENT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LATENTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00061777, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000865.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LATENT השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.97% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LATENT ARENA (LATENT) מידע שוק

שווי שוק $ 8.00K$ 8.00K $ 8.00K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 8.96K$ 8.96K $ 8.96K אספקת מחזור 891.40M 891.40M 891.40M אספקה כוללת 999,207,127.030337 999,207,127.030337 999,207,127.030337

שווי השוק הנוכחי של LATENT ARENA הוא $ 8.00K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LATENT הוא 891.40M, עם היצע כולל של 999207127.030337. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.96K.