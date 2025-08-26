עוד על L8CAP

Late Capitalism סֵמֶל

Late Capitalism מחיר (L8CAP)

לא רשום

1 L8CAP ל USDמחיר חי:

$0.0004059
$0.0004059$0.0004059
-30.40%1D
mexc
USD
Late Capitalism (L8CAP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:37:06 (UTC+8)

Late Capitalism (L8CAP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00318447
$ 0.00318447$ 0.00318447

$ 0
$ 0$ 0

-9.98%

-30.47%

+280.29%

+280.29%

Late Capitalism (L8CAP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, L8CAP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. L8CAPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00318447, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, L8CAP השתנה ב -9.98% במהלך השעה האחרונה, -30.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+280.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Late Capitalism (L8CAP) מידע שוק

$ 438.58K
$ 438.58K$ 438.58K

--
----

$ 438.58K
$ 438.58K$ 438.58K

1.08B
1.08B 1.08B

1,075,384,000.393027
1,075,384,000.393027 1,075,384,000.393027

שווי השוק הנוכחי של Late Capitalism הוא $ 438.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של L8CAP הוא 1.08B, עם היצע כולל של 1075384000.393027. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 438.58K.

Late Capitalism (L8CAP) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Late Capitalismל USDהיה $ -0.000177936963909264.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLate Capitalism ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLate Capitalism ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Late Capitalismל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000177936963909264-30.47%
30 ימים$ 0+214.58%
60 ימים$ 0+254.23%
90 ימים$ 0--

מה זהLate Capitalism (L8CAP)

investment DAO of the LATE Movement on @daosdotfun We invest in intersubjective culture coins. 1000X is FUD. L8CAP , birthed on daos.fun on Sol is our DAO token, the son of the $Late Rebellion and by far the lead to exemplify the values & teachings of the Late ecosystem. With the strategy of being "Extremely Late" and with a thesis of "1000X is FUD"! Late Capitalism is your passive path to capitalize on the success of DAOs this cycle, become a holding member of a DAO that is being built on the ideals of investing in culture coins, temporal metas & diamond handing every new DAO that partners/cooperates with us in our journey to create value for its holders. Late Capitalism also drives its competitive advantage/edge by being community-driven and celebrating mutual efforts across the board to nurture the DAOs ecosystem & give stealth competition to VCs!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Late Capitalism (L8CAP) משאב

האתר הרשמי

Late Capitalismתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Late Capitalism (L8CAP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Late Capitalism (L8CAP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Late Capitalism.

בדוק את Late Capitalism תחזית המחיר עכשיו‏!

L8CAP למטבעות מקומיים

Late Capitalism (L8CAP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Late Capitalism (L8CAP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על L8CAP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Late Capitalism (L8CAP)

כמה שווה Late Capitalism (L8CAP) היום?
החי L8CAPהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי L8CAP ל USD?
המחיר הנוכחי של L8CAP ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Late Capitalism?
שווי השוק של L8CAP הוא $ 438.58K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של L8CAP?
ההיצע במחזור של L8CAP הוא 1.08B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של L8CAP?
‏‏L8CAP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00318447 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של L8CAP?
L8CAP ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של L8CAP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור L8CAP הוא -- USD.
האם L8CAP יעלה השנה?
L8CAP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את L8CAP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
