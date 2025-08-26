Late Capitalism (L8CAP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00318447$ 0.00318447 $ 0.00318447 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -9.98% שינוי מחיר (1D) -30.47% שינוי מחיר (7D) +280.29% שינוי מחיר (7D) +280.29%

Late Capitalism (L8CAP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, L8CAP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. L8CAPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00318447, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, L8CAP השתנה ב -9.98% במהלך השעה האחרונה, -30.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+280.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Late Capitalism (L8CAP) מידע שוק

שווי שוק $ 438.58K$ 438.58K $ 438.58K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 438.58K$ 438.58K $ 438.58K אספקת מחזור 1.08B 1.08B 1.08B אספקה כוללת 1,075,384,000.393027 1,075,384,000.393027 1,075,384,000.393027

שווי השוק הנוכחי של Late Capitalism הוא $ 438.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של L8CAP הוא 1.08B, עם היצע כולל של 1075384000.393027. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 438.58K.