Late Capitalism מחיר (L8CAP)
-9.98%
-30.47%
+280.29%
+280.29%
Late Capitalism (L8CAP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, L8CAP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. L8CAPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00318447, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, L8CAP השתנה ב -9.98% במהלך השעה האחרונה, -30.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+280.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Late Capitalism הוא $ 438.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של L8CAP הוא 1.08B, עם היצע כולל של 1075384000.393027. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 438.58K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Late Capitalismל USDהיה $ -0.000177936963909264.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLate Capitalism ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLate Capitalism ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Late Capitalismל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ -0.000177936963909264
|-30.47%
|30 ימים
|$ 0
|+214.58%
|60 ימים
|$ 0
|+254.23%
|90 ימים
|$ 0
|--
investment DAO of the LATE Movement on @daosdotfun We invest in intersubjective culture coins. 1000X is FUD. L8CAP , birthed on daos.fun on Sol is our DAO token, the son of the $Late Rebellion and by far the lead to exemplify the values & teachings of the Late ecosystem. With the strategy of being "Extremely Late" and with a thesis of "1000X is FUD"! Late Capitalism is your passive path to capitalize on the success of DAOs this cycle, become a holding member of a DAO that is being built on the ideals of investing in culture coins, temporal metas & diamond handing every new DAO that partners/cooperates with us in our journey to create value for its holders. Late Capitalism also drives its competitive advantage/edge by being community-driven and celebrating mutual efforts across the board to nurture the DAOs ecosystem & give stealth competition to VCs!
