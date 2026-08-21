Laso Finance מחיר היום

מחיר Laso Finance (LASO) בזמן אמת היום הוא $ 0.116398, עם שינוי של 2.24% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LASO ל USD הוא $ 0.116398 לכל LASO.

Laso Finance כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 1,501,502, עם היצע במחזור של 12.90M LASO. ב‑24 השעות האחרונות, LASO סחר בין $ 0.114391 (נמוך) ל $ 0.120885 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.166147, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.114391.

ביצועים לטווח קצר, LASO נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו -10.18% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 24.12K.

Laso Finance (LASO) מידע שוק

שווי שוק $ 1.50M$ 1.50M $ 1.50M נפח (24 שעות) $ 24.12K$ 24.12K $ 24.12K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.49M$ 3.49M $ 3.49M אספקת מחזור 12.90M 12.90M 12.90M אספקה כוללת 29,999,941.575688 29,999,941.575688 29,999,941.575688

שווי השוק הנוכחי של Laso Finance הוא $ 1.50M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 24.12K. ההיצע במחזור של LASO הוא 12.90M, עם היצע כולל של 29999941.575688. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.49M.