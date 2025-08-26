עוד על LAD

LAD מידע על מחיר

LAD אתר רשמי

LAD טוקניומיקה

LAD תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Larva Lads סֵמֶל

Larva Lads מחיר (LAD)

לא רשום

1 LAD ל USDמחיר חי:

--
----
-7.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Larva Lads (LAD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:59:19 (UTC+8)

Larva Lads (LAD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-7.57%

-2.99%

-2.99%

Larva Lads (LAD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LAD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LADהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LAD השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -7.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Larva Lads (LAD) מידע שוק

$ 77.78K
$ 77.78K$ 77.78K

--
----

$ 77.78K
$ 77.78K$ 77.78K

99.99B
99.99B 99.99B

99,985,078,412.99998
99,985,078,412.99998 99,985,078,412.99998

שווי השוק הנוכחי של Larva Lads הוא $ 77.78K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LAD הוא 99.99B, עם היצע כולל של 99985078412.99998. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 77.78K.

Larva Lads (LAD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Larva Ladsל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLarva Lads ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLarva Lads ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Larva Ladsל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.57%
30 ימים$ 0+0.70%
60 ימים$ 0+28.14%
90 ימים$ 0--

מה זהLarva Lads (LAD)

OG CryptoPunk meme on the Base blockchain. Released for free in 2021 by @lantonmills, Larva Lads are an homage to Larva Labs and reimagine the CryptoPunks as cute little wormlike characters. Ladcoin - $LAD is a memecoin run by the community with no intrinsic value or expectation of financial return. We're just a bunch of steady lads - deploying more memes. $LAD was fairly launched by clanker, an autonomous agent on farcaster enabling users to deploy memecoins for free.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Larva Lads (LAD) משאב

האתר הרשמי

Larva Ladsתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Larva Lads (LAD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Larva Lads (LAD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Larva Lads.

בדוק את Larva Lads תחזית המחיר עכשיו‏!

LAD למטבעות מקומיים

Larva Lads (LAD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Larva Lads (LAD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LAD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Larva Lads (LAD)

כמה שווה Larva Lads (LAD) היום?
החי LADהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LAD ל USD?
המחיר הנוכחי של LAD ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Larva Lads?
שווי השוק של LAD הוא $ 77.78K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LAD?
ההיצע במחזור של LAD הוא 99.99B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LAD?
‏‏LAD השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LAD?
LAD ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של LAD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LAD הוא -- USD.
האם LAD יעלה השנה?
LAD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LAD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:59:19 (UTC+8)

Larva Lads (LAD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.