עוד על $AGENCY

$AGENCY מידע על מחיר

$AGENCY אתר רשמי

$AGENCY טוקניומיקה

$AGENCY תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Larp Detective Agency סֵמֶל

Larp Detective Agency מחיר ($AGENCY)

לא רשום

1 $AGENCY ל USDמחיר חי:

--
----
-10.30%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Larp Detective Agency ($AGENCY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:36:59 (UTC+8)

Larp Detective Agency ($AGENCY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02279091
$ 0.02279091$ 0.02279091

$ 0
$ 0$ 0

0.00%

-10.39%

-2.71%

-2.71%

Larp Detective Agency ($AGENCY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $AGENCY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $AGENCYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02279091, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $AGENCY השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -10.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Larp Detective Agency ($AGENCY) מידע שוק

$ 38.68K
$ 38.68K$ 38.68K

--
----

$ 38.68K
$ 38.68K$ 38.68K

999.92M
999.92M 999.92M

999,921,363.809323
999,921,363.809323 999,921,363.809323

שווי השוק הנוכחי של Larp Detective Agency הוא $ 38.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $AGENCY הוא 999.92M, עם היצע כולל של 999921363.809323. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.68K.

Larp Detective Agency ($AGENCY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Larp Detective Agencyל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLarp Detective Agency ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLarp Detective Agency ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Larp Detective Agencyל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-10.39%
30 ימים$ 0-22.92%
60 ימים$ 0-69.20%
90 ימים$ 0--

מה זהLarp Detective Agency ($AGENCY)

Larp Detective Agency provides market insights from a multi-agent AI swarm powered by the Eliza framework. The first agent available at launch is Scarlett, her purpose is to assist users in making informed token investment decisions. She can be added to Discord or Telegram chats to assist with token and wallet analysis as well as gauge social sentiment on X. 10% of the AGENCY token has been donated to ai16z DAO.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Larp Detective Agency ($AGENCY) משאב

האתר הרשמי

Larp Detective Agencyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Larp Detective Agency ($AGENCY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Larp Detective Agency ($AGENCY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Larp Detective Agency.

בדוק את Larp Detective Agency תחזית המחיר עכשיו‏!

$AGENCY למטבעות מקומיים

Larp Detective Agency ($AGENCY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Larp Detective Agency ($AGENCY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $AGENCY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Larp Detective Agency ($AGENCY)

כמה שווה Larp Detective Agency ($AGENCY) היום?
החי $AGENCYהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $AGENCY ל USD?
המחיר הנוכחי של $AGENCY ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Larp Detective Agency?
שווי השוק של $AGENCY הוא $ 38.68K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $AGENCY?
ההיצע במחזור של $AGENCY הוא 999.92M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $AGENCY?
‏‏$AGENCY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02279091 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $AGENCY?
$AGENCY ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של $AGENCY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $AGENCY הוא -- USD.
האם $AGENCY יעלה השנה?
$AGENCY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $AGENCY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:36:59 (UTC+8)

Larp Detective Agency ($AGENCY) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.