Larp Detective Agency ($AGENCY) מידע על מחיר (USD)

Larp Detective Agency ($AGENCY) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $AGENCY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $AGENCYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02279091, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $AGENCY השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -10.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.71% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Larp Detective Agency ($AGENCY) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Larp Detective Agency הוא $ 38.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $AGENCY הוא 999.92M, עם היצע כולל של 999921363.809323. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 38.68K.