Lara מחיר (LARA)

נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Lara (LARA) טבלת מחירים חיה
Lara (LARA) מידע על מחיר (USD)

-18.28%

Lara (LARA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LARA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LARAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00422676, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LARA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Lara הוא $ 73.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LARA הוא 212.55M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 346.19K.

במהלך היום, השינוי במחיר של Laraל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLara ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLara ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Laraל USDהיה $ 0.

מה זהLara (LARA)

Lara the native liquid staking protocol of the Taraxa chain. It allows users to stake tokens, delegate them to validators, and claim rewards, all automatically. Besides making staking a one-click, KYC-less process, it helps you earn more via its auto-compounding features while it gives the power to opt-in and out of it to the user anytime, all of this while helping your TARA tokens remain liquid in the form of stTARA and can be used across a range of DeFi applications. Besides liquid staking, Lara Protocol offers ERC20 token staking functionalities to Taraxa ecosystem tokens.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Lara (LARA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Lara (LARA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LARA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

החי LARAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
המחיר הנוכחי של LARA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
שווי השוק של LARA הוא $ 73.58K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
ההיצע במחזור של LARA הוא 212.55M USD.
‏‏LARA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00422676 USD.
LARA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LARA הוא -- USD.
LARA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LARA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.