Lara (LARA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00422676$ 0.00422676 $ 0.00422676 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -2.60% שינוי מחיר (7D) -18.28% שינוי מחיר (7D) -18.28%

Lara (LARA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LARA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LARAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00422676, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LARA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -2.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-18.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lara (LARA) מידע שוק

שווי שוק $ 73.58K$ 73.58K $ 73.58K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 346.19K$ 346.19K $ 346.19K אספקת מחזור 212.55M 212.55M 212.55M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Lara הוא $ 73.58K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LARA הוא 212.55M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 346.19K.