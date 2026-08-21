Landwolf on AVAX מחיר היום

מחיר Landwolf on AVAX (WOLF) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 17.93% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ WOLF ל USD הוא $ 0 לכל WOLF.

Landwolf on AVAX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 161,282, עם היצע במחזור של 690.00B WOLF. ב‑24 השעות האחרונות, WOLF סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, WOLF נע ב +2.10% בשעה האחרונה ו +18.47% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Landwolf on AVAX (WOLF) מידע שוק

שווי שוק $ 161.28K$ 161.28K $ 161.28K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 161.28K$ 161.28K $ 161.28K אספקת מחזור 690.00B 690.00B 690.00B אספקה כוללת 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0 690,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Landwolf on AVAX הוא $ 161.28K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של WOLF הוא 690.00B, עם היצע כולל של 690000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 161.28K.