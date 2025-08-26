Landlord Ronald ($LANDLORD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02057193$ 0.02057193 $ 0.02057193 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.27% שינוי מחיר (1D) -9.39% שינוי מחיר (7D) +2.18% שינוי מחיר (7D) +2.18%

Landlord Ronald ($LANDLORD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $LANDLORD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $LANDLORDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02057193, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $LANDLORD השתנה ב -0.27% במהלך השעה האחרונה, -9.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Landlord Ronald ($LANDLORD) מידע שוק

שווי שוק $ 96.68K$ 96.68K $ 96.68K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 96.68K$ 96.68K $ 96.68K אספקת מחזור 824.00M 824.00M 824.00M אספקה כוללת 824,000,000.0 824,000,000.0 824,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Landlord Ronald הוא $ 96.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $LANDLORD הוא 824.00M, עם היצע כולל של 824000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 96.68K.