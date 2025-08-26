עוד על $LANDLORD

Landlord Ronald סֵמֶל

Landlord Ronald מחיר ($LANDLORD)

לא רשום

1 $LANDLORD ל USDמחיר חי:

$0.00011678
$0.00011678$0.00011678
-9.30%1D
USD
Landlord Ronald ($LANDLORD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:59:03 (UTC+8)

Landlord Ronald ($LANDLORD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02057193
$ 0.02057193$ 0.02057193

$ 0
$ 0$ 0

-0.27%

-9.39%

+2.18%

+2.18%

Landlord Ronald ($LANDLORD) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $LANDLORD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $LANDLORDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02057193, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $LANDLORD השתנה ב -0.27% במהלך השעה האחרונה, -9.39% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Landlord Ronald ($LANDLORD) מידע שוק

$ 96.68K
$ 96.68K$ 96.68K

--
----

$ 96.68K
$ 96.68K$ 96.68K

824.00M
824.00M 824.00M

824,000,000.0
824,000,000.0 824,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Landlord Ronald הוא $ 96.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $LANDLORD הוא 824.00M, עם היצע כולל של 824000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 96.68K.

Landlord Ronald ($LANDLORD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Landlord Ronaldל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLandlord Ronald ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLandlord Ronald ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Landlord Ronaldל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-9.39%
30 ימים$ 0-14.40%
60 ימים$ 0+10.25%
90 ימים$ 0--

מה זהLandlord Ronald ($LANDLORD)

Ronald, the wealthiest $LANDLORD on Solana, is not just rich—he’s Trumps & Robert Kiyosaki's go-to for property loans. He also rules over the boys club by MATT FURIE, collecting rent from Brett, Pepe, Andy and Landwolf. Chaos is constant: the boys throw loud parties, the hallway reeks of marijuana, and neighbors are up in arms about Doogle, who’s desperate to join the in-crowd and is notorious for carrying weapons. we have original art work and we are planning to launch series of video 1/2 ep each week about LANDLORD RONALD life

Landlord Ronald ($LANDLORD) משאב

האתר הרשמי

Landlord Ronaldתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Landlord Ronald ($LANDLORD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Landlord Ronald ($LANDLORD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Landlord Ronald.

בדוק את Landlord Ronald תחזית המחיר עכשיו‏!

$LANDLORD למטבעות מקומיים

Landlord Ronald ($LANDLORD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Landlord Ronald ($LANDLORD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על $LANDLORD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Landlord Ronald ($LANDLORD)

כמה שווה Landlord Ronald ($LANDLORD) היום?
החי $LANDLORDהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי $LANDLORD ל USD?
המחיר הנוכחי של $LANDLORD ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Landlord Ronald?
שווי השוק של $LANDLORD הוא $ 96.68K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של $LANDLORD?
ההיצע במחזור של $LANDLORD הוא 824.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של $LANDLORD?
‏‏$LANDLORD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.02057193 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של $LANDLORD?
$LANDLORD ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של $LANDLORD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור $LANDLORD הוא -- USD.
האם $LANDLORD יעלה השנה?
$LANDLORD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את $LANDLORD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Landlord Ronald ($LANDLORD) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.