LANA THE SOL GIRL סֵמֶל

LANA THE SOL GIRL מחיר (LANA)

לא רשום

1 LANA ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
LANA THE SOL GIRL (LANA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:36:47 (UTC+8)

LANA THE SOL GIRL (LANA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00105655
$ 0.00105655$ 0.00105655

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

LANA THE SOL GIRL (LANA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LANA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LANAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00105655, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LANA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LANA THE SOL GIRL (LANA) מידע שוק

$ 1.60K
$ 1.60K$ 1.60K

--
----

$ 7.84K
$ 7.84K$ 7.84K

203.78M
203.78M 203.78M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LANA THE SOL GIRL הוא $ 1.60K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LANA הוא 203.78M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.84K.

LANA THE SOL GIRL (LANA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של LANA THE SOL GIRLל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLANA THE SOL GIRL ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLANA THE SOL GIRL ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של LANA THE SOL GIRLל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+1.02%
60 ימים$ 0+31.17%
90 ימים$ 0--

מה זהLANA THE SOL GIRL (LANA)

Lana, a curious 12-year-old, wandered through the bustling city streets for the first time. Her eyes sparkled as she admired towering skyscrapers, vibrant murals, and street performers captivating onlookers. She tasted exotic food from colorful market stalls and stumbled upon a hidden garden oasis. Every corner revealed surprises, each moment igniting her adventurous spirit and love for discovery.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

LANA THE SOL GIRLתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה LANA THE SOL GIRL (LANA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות LANA THE SOL GIRL (LANA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור LANA THE SOL GIRL.

בדוק את LANA THE SOL GIRL תחזית המחיר עכשיו‏!

LANA למטבעות מקומיים

LANA THE SOL GIRL (LANA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של LANA THE SOL GIRL (LANA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LANA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על LANA THE SOL GIRL (LANA)

כמה שווה LANA THE SOL GIRL (LANA) היום?
החי LANAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LANA ל USD?
המחיר הנוכחי של LANA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של LANA THE SOL GIRL?
שווי השוק של LANA הוא $ 1.60K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LANA?
ההיצע במחזור של LANA הוא 203.78M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LANA?
‏‏LANA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00105655 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LANA?
LANA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של LANA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LANA הוא -- USD.
האם LANA יעלה השנה?
LANA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LANA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.