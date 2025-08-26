Lamas Finance (LMF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00607781 $ 0.00607781 $ 0.00607781 24 שעות נמוך $ 0.00663402 $ 0.00663402 $ 0.00663402 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00607781$ 0.00607781 $ 0.00607781 גבוה 24 שעות $ 0.00663402$ 0.00663402 $ 0.00663402 שיא כל הזמנים $ 1.44$ 1.44 $ 1.44 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00606323$ 0.00606323 $ 0.00606323 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.62% שינוי מחיר (1D) -5.26% שינוי מחיר (7D) -3.37% שינוי מחיר (7D) -3.37%

Lamas Finance (LMF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00624941. במהלך 24 השעות האחרונות, LMF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00607781 לבין שיא של $ 0.00663402, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LMFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.44, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00606323.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LMF השתנה ב +0.62% במהלך השעה האחרונה, -5.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lamas Finance (LMF) מידע שוק

שווי שוק $ 45.98K$ 45.98K $ 45.98K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 45.98K$ 45.98K $ 45.98K אספקת מחזור 7.36M 7.36M 7.36M אספקה כוללת 7,357,777.510057702 7,357,777.510057702 7,357,777.510057702

שווי השוק הנוכחי של Lamas Finance הוא $ 45.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LMF הוא 7.36M, עם היצע כולל של 7357777.510057702. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.98K.