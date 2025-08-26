עוד על LMF

Lamas Finance סֵמֶל

Lamas Finance מחיר (LMF)

1 LMF ל USDמחיר חי:

$0.00624941
$0.00624941
-5.20%1D
USD
Lamas Finance (LMF) טבלת מחירים חיה
Lamas Finance (LMF) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00607781
$ 0.00607781
24 שעות נמוך
$ 0.00663402
$ 0.00663402
גבוה 24 שעות

$ 0.00607781
$ 0.00607781

$ 0.00663402
$ 0.00663402

$ 1.44
$ 1.44

$ 0.00606323
$ 0.00606323

+0.62%

-5.26%

-3.37%

-3.37%

Lamas Finance (LMF) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00624941. במהלך 24 השעות האחרונות, LMF נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00607781 לבין שיא של $ 0.00663402, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LMFהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.44, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00606323.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LMF השתנה ב +0.62% במהלך השעה האחרונה, -5.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.37% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Lamas Finance (LMF) מידע שוק

$ 45.98K
$ 45.98K

--
--

$ 45.98K
$ 45.98K

7.36M
7.36M

7,357,777.510057702
7,357,777.510057702

שווי השוק הנוכחי של Lamas Finance הוא $ 45.98K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LMF הוא 7.36M, עם היצע כולל של 7357777.510057702. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.98K.

Lamas Finance (LMF) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Lamas Financeל USDהיה $ -0.000347179894419204.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLamas Finance ל USDהיה . $ -0.0015432043.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLamas Finance ל USDהיה $ -0.0008156454.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Lamas Financeל USDהיה $ -0.003673889949627077.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000347179894419204-5.26%
30 ימים$ -0.0015432043-24.69%
60 ימים$ -0.0008156454-13.05%
90 ימים$ -0.003673889949627077-37.02%

מה זהLamas Finance (LMF)

Lamas Finance serves as a true-DApp-game hub built on Solana, delivering genuine blockchain gaming experiences while also providing the opportunity to benefit from essential DeFi functions and stunning NFT collections.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Lamas Finance (LMF) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Lamas Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Lamas Finance (LMF) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Lamas Finance (LMF) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Lamas Finance.

בדוק את Lamas Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

LMF למטבעות מקומיים

Lamas Finance (LMF) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Lamas Finance (LMF) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LMF הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Lamas Finance (LMF)

כמה שווה Lamas Finance (LMF) היום?
החי LMFהמחיר ב USD הוא 0.00624941 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LMF ל USD?
המחיר הנוכחי של LMF ל USD הוא $ 0.00624941. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Lamas Finance?
שווי השוק של LMF הוא $ 45.98K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LMF?
ההיצע במחזור של LMF הוא 7.36M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LMF?
‏‏LMF השיג מחיר שיא (ATH) של 1.44 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LMF?
LMF ‏‏רשם מחירATL של 0.00606323 USD.
מהו נפח המסחר של LMF?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LMF הוא -- USD.
האם LMF יעלה השנה?
LMF ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LMF תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.