LAMA Trust Coin V2 מחיר היום

מחיר LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) בזמן אמת היום הוא $ 0.00046309, עם שינוי של 3.33% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ VLAMA ל USD הוא $ 0.00046309 לכל VLAMA.

LAMA Trust Coin V2 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 92,418, עם היצע במחזור של 199.57M VLAMA. ב‑24 השעות האחרונות, VLAMA סחר בין $ 0.00044814 (נמוך) ל $ 0.00046452 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00509577, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00043679.

ביצועים לטווח קצר, VLAMA נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו -11.50% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

LAMA Trust Coin V2 (VLAMA) מידע שוק

שווי שוק $ 92.42K$ 92.42K $ 92.42K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 92.42K$ 92.42K $ 92.42K אספקת מחזור 199.57M 199.57M 199.57M אספקה כוללת 199,567,685.2895837 199,567,685.2895837 199,567,685.2895837

שווי השוק הנוכחי של LAMA Trust Coin V2 הוא $ 92.42K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של VLAMA הוא 199.57M, עם היצע כולל של 199567685.2895837. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 92.42K.