LakeViewMeta (LVM) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00124219$ 0.00124219 $ 0.00124219 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.19% שינוי מחיר (1D) -6.28% שינוי מחיר (7D) +14.95% שינוי מחיר (7D) +14.95%

LakeViewMeta (LVM) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LVM נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LVMהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00124219, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LVM השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -6.28% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.95% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LakeViewMeta (LVM) מידע שוק

שווי שוק $ 131.90K$ 131.90K $ 131.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 131.90K$ 131.90K $ 131.90K אספקת מחזור 917.88M 917.88M 917.88M אספקה כוללת 917,882,657.89707 917,882,657.89707 917,882,657.89707

שווי השוק הנוכחי של LakeViewMeta הוא $ 131.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LVM הוא 917.88M, עם היצע כולל של 917882657.89707. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 131.90K.