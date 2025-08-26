Laine Staked SOL (LAINESOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 234.62 $ 234.62 $ 234.62 24 שעות נמוך $ 244.08 $ 244.08 $ 244.08 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 234.62$ 234.62 $ 234.62 גבוה 24 שעות $ 244.08$ 244.08 $ 244.08 שיא כל הזמנים $ 1,044.04$ 1,044.04 $ 1,044.04 המחיר הנמוך ביותר $ 8.18$ 8.18 $ 8.18 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.99% שינוי מחיר (1D) -3.87% שינוי מחיר (7D) +2.01% שינוי מחיר (7D) +2.01%

Laine Staked SOL (LAINESOL) המחיר בזמן אמת של הוא $234.62. במהלך 24 השעות האחרונות, LAINESOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 234.62 לבין שיא של $ 244.08, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LAINESOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1,044.04, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 8.18.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LAINESOL השתנה ב -1.99% במהלך השעה האחרונה, -3.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Laine Staked SOL (LAINESOL) מידע שוק

שווי שוק $ 30.65M$ 30.65M $ 30.65M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 30.65M$ 30.65M $ 30.65M אספקת מחזור 130.36K 130.36K 130.36K אספקה כוללת 130,355.58 130,355.58 130,355.58

שווי השוק הנוכחי של Laine Staked SOL הוא $ 30.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LAINESOL הוא 130.36K, עם היצע כולל של 130355.58. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.65M.