Laine Staked SOL סֵמֶל

Laine Staked SOL מחיר (LAINESOL)

לא רשום

1 LAINESOL ל USDמחיר חי:

$234.62
-3.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Laine Staked SOL (LAINESOL) טבלת מחירים חיה
Laine Staked SOL (LAINESOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 234.62
24 שעות נמוך
$ 244.08
$ 244.08$ 244.08
גבוה 24 שעות

$ 234.62
$ 244.08
$ 1,044.04
$ 8.18
-1.99%

-3.87%

+2.01%

+2.01%

Laine Staked SOL (LAINESOL) המחיר בזמן אמת של הוא $234.62. במהלך 24 השעות האחרונות, LAINESOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 234.62 לבין שיא של $ 244.08, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LAINESOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1,044.04, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 8.18.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LAINESOL השתנה ב -1.99% במהלך השעה האחרונה, -3.87% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Laine Staked SOL (LAINESOL) מידע שוק

$ 30.65M
--
$ 30.65M
130.36K
130,355.58
שווי השוק הנוכחי של Laine Staked SOL הוא $ 30.65M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LAINESOL הוא 130.36K, עם היצע כולל של 130355.58. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 30.65M.

Laine Staked SOL (LAINESOL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Laine Staked SOLל USDהיה $ -9.4604931148492.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLaine Staked SOL ל USDהיה . $ +1.5746052060.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLaine Staked SOL ל USDהיה $ +74.3935442200.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Laine Staked SOLל USDהיה $ +16.69067742016235.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -9.4604931148492-3.87%
30 ימים$ +1.5746052060+0.67%
60 ימים$ +74.3935442200+31.71%
90 ימים$ +16.69067742016235+7.66%

מה זהLaine Staked SOL (LAINESOL)

A SPL Stake pool token representing the Laine stake pool. A single validator stake pool that delegates to the Laine Solana validator, providing liquid staking access while earning staking and MEV rewards. The price of laineSOL in relation to SOL appreciates over time as the pool accrues staking and MEV rewards.

Laine Staked SOL (LAINESOL) משאב

האתר הרשמי

LAINESOL למטבעות מקומיים

Laine Staked SOL (LAINESOL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Laine Staked SOL (LAINESOL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LAINESOL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Laine Staked SOL (LAINESOL)

כמה שווה Laine Staked SOL (LAINESOL) היום?
החי LAINESOLהמחיר ב USD הוא 234.62 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LAINESOL ל USD?
המחיר הנוכחי של LAINESOL ל USD הוא $ 234.62. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Laine Staked SOL?
שווי השוק של LAINESOL הוא $ 30.65M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LAINESOL?
ההיצע במחזור של LAINESOL הוא 130.36K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LAINESOL?
‏‏LAINESOL השיג מחיר שיא (ATH) של 1,044.04 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LAINESOL?
LAINESOL ‏‏רשם מחירATL של 8.18 USD.
מהו נפח המסחר של LAINESOL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LAINESOL הוא -- USD.
האם LAINESOL יעלה השנה?
LAINESOL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LAINESOL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.