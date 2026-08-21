LAIKA the Cosmodog מחיר היום

מחיר LAIKA the Cosmodog (LAIKA) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 4.83% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LAIKA ל USD הוא $ 0 לכל LAIKA.

LAIKA the Cosmodog כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 148,864, עם היצע במחזור של 1.00T LAIKA. ב‑24 השעות האחרונות, LAIKA סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LAIKA נע ב +0.47% בשעה האחרונה ו +19.94% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

LAIKA the Cosmodog (LAIKA) מידע שוק

שווי שוק $ 148.86K$ 148.86K $ 148.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 148.86K$ 148.86K $ 148.86K אספקת מחזור 1.00T 1.00T 1.00T אספקה כוללת 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של LAIKA the Cosmodog הוא $ 148.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LAIKA הוא 1.00T, עם היצע כולל של 1000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 148.86K.