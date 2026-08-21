Laika AI מחיר היום

מחיר Laika AI (LKI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ LKI ל USD הוא $ 0 לכל LKI.

Laika AI כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 16,646.47, עם היצע במחזור של 920.68M LKI. ב‑24 השעות האחרונות, LKI סחר בין $ 0.0 (נמוך) ל $ 0.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.03639983, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, LKI נע ב -- בשעה האחרונה ו -0.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Laika AI (LKI) מידע שוק

שווי שוק $ 16.65K$ 16.65K $ 16.65K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.08K$ 18.08K $ 18.08K אספקת מחזור 920.68M 920.68M 920.68M אספקה כוללת 999,999,978.0 999,999,978.0 999,999,978.0

שווי השוק הנוכחי של Laika AI הוא $ 16.65K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LKI הוא 920.68M, עם היצע כולל של 999999978.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.08K.