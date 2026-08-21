Lady Marian מחיר היום

מחיר Lady Marian (MARIAN) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 1.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MARIAN ל USD הוא $ 0 לכל MARIAN.

Lady Marian כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 787,293, עם היצע במחזור של 1.00B MARIAN. ב‑24 השעות האחרונות, MARIAN סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00804868, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, MARIAN נע ב -0.26% בשעה האחרונה ו -6.72% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 32.66K.

Lady Marian (MARIAN) מידע שוק

שווי שוק $ 787.29K$ 787.29K $ 787.29K נפח (24 שעות) $ 32.66K$ 32.66K $ 32.66K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 787.29K$ 787.29K $ 787.29K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Lady Marian הוא $ 787.29K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 32.66K. ההיצע במחזור של MARIAN הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 787.29K.