Lack Of Memes מחיר היום

מחיר Lack Of Memes (MEMELESS) בזמן אמת היום הוא $ 0.00001235, עם שינוי של 6.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ MEMELESS ל USD הוא $ 0.00001235 לכל MEMELESS.

Lack Of Memes כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 12,184.39, עם היצע במחזור של 999.65M MEMELESS. ב‑24 השעות האחרונות, MEMELESS סחר בין $ 0.0000116 (נמוך) ל $ 0.00001322 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00152836, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0000116.

ביצועים לטווח קצר, MEMELESS נע ב +0.49% בשעה האחרונה ו -25.18% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Lack Of Memes (MEMELESS) מידע שוק

שווי שוק $ 12.18K$ 12.18K $ 12.18K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.18K$ 12.18K $ 12.18K אספקת מחזור 999.65M 999.65M 999.65M אספקה כוללת 999,651,938.490341 999,651,938.490341 999,651,938.490341

שווי השוק הנוכחי של Lack Of Memes הוא $ 12.18K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MEMELESS הוא 999.65M, עם היצע כולל של 999651938.490341. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.18K.