LABEL AI (LBL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.00121745 גבוה 24 שעות $ 0.00127733 שיא כל הזמנים $ 0.04601612 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00107922 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.22% שינוי מחיר (1D) -3.35% שינוי מחיר (7D) -7.52%

LABEL AI (LBL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00122994. במהלך 24 השעות האחרונות, LBL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00121745 לבין שיא של $ 0.00127733, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LBLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04601612, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00107922.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LBL השתנה ב -0.22% במהלך השעה האחרונה, -3.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LABEL AI (LBL) מידע שוק

שווי שוק $ 3.34M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.61M אספקת מחזור 2.71B אספקה כוללת 2,931,909,687.57

שווי השוק הנוכחי של LABEL AI הוא $ 3.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LBL הוא 2.71B, עם היצע כולל של 2931909687.57. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.61M.