LABEL AI סֵמֶל

LABEL AI מחיר (LBL)

1 LBL ל USDמחיר חי:

$0.00122994
$0.00122994
-3.30%1D
LABEL AI (LBL) טבלת מחירים חיה
LABEL AI (LBL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

-0.22%

-3.35%

-7.52%

-7.52%

LABEL AI (LBL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00122994. במהלך 24 השעות האחרונות, LBL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00121745 לבין שיא של $ 0.00127733, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LBLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.04601612, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00107922.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LBL השתנה ב -0.22% במהלך השעה האחרונה, -3.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-7.52% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

LABEL AI (LBL) מידע שוק

$ 3.34M
$ 3.34M

שווי השוק הנוכחי של LABEL AI הוא $ 3.34M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LBL הוא 2.71B, עם היצע כולל של 2931909687.57. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.61M.

LABEL AI (LBL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של LABEL AIל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLABEL AI ל USDהיה . $ -0.0001059519.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלLABEL AI ל USDהיה $ -0.0000804336.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של LABEL AIל USDהיה $ -0.0002768136844041132.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-3.35%
30 ימים$ -0.0001059519-8.61%
60 ימים$ -0.0000804336-6.53%
90 ימים$ -0.0002768136844041132-18.37%

מה זהLABEL AI (LBL)

LABEL is an unparalleled NFT infrastructure built on top of Ethereum Network, powered by LBL utility and governance token with a unified goal to establish a fair profit-sharing ecosystem with the permissionless integration of IP rights. LABEL provides a decentralized P2P incubating platform to invest in world-class entertainment-education content through the DAO voting system to further allow contributors to claim profits through the NFT shareholding mechanism. The LABEL platform builds up an ecosystem that establishes a fair and decentralized incubating system, that purports to provide the content creators in the MOOC industry easier access to the investment, promotion and distribution of their IP rights, hence aims to improve an unfair profit structure that exists in the sphere, striving to prevent copyright infringement cases across the industry. The revolutionary funding access for the content creators and the investors presented in the P2P incubating system of the LABEL Foundation is an essential pillar that is bind to bring the next level of adoption to the NFTs, by allowing the diverse content creators to NFTize their IP rights to allow the investors to fund the prospective courses, that can become the most profitable and influential one in the LABEL’s platform. The capitalization on these IP rights can be accessed by the LBL Holders that will stake their tokens in the DAO governance mechanism in order to be able to vote on which course will get to register and get the financing in the LABEL’s ecosystem.

LABEL AI (LBL) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

LABEL AIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה LABEL AI (LBL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות LABEL AI (LBL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור LABEL AI.

בדוק את LABEL AI תחזית המחיר עכשיו‏!

LBL למטבעות מקומיים

LABEL AI (LBL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של LABEL AI (LBL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על LBL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על LABEL AI (LBL)

כמה שווה LABEL AI (LBL) היום?
החי LBLהמחיר ב USD הוא 0.00122994 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי LBL ל USD?
המחיר הנוכחי של LBL ל USD הוא $ 0.00122994. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של LABEL AI?
שווי השוק של LBL הוא $ 3.34M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של LBL?
ההיצע במחזור של LBL הוא 2.71B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של LBL?
‏‏LBL השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04601612 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של LBL?
LBL ‏‏רשם מחירATL של 0.00107922 USD.
מהו נפח המסחר של LBL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור LBL הוא -- USD.
האם LBL יעלה השנה?
LBL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את LBL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.