Labda (LAB) מידע
Labda is a decentralized platform designed to connect researchers with contributors interested in funding scientific projects. Operating on blockchain, Labda creates a transparent and collaborative ecosystem where researchers can share their projects, secure funding in Labda tokens or ETH, and execute their work. Each project is assigned a cost in "Research Points," directly tied to the value of Labda tokens or ETH, ensuring clarity in funding requirements.
The platform integrates a Proof of Stake (PoS) mechanism, allowing validators to maintain the blockchain’s security and efficiency by staking tokens. Validators earn rewards for their participation, incentivizing active involvement. Additionally, Labda introduces blockchain scientists who solve specific challenges posed by researchers, earning Research Points as compensation.
Labda’s mission is to address inefficiencies in traditional scientific funding by democratizing access to resources and fostering innovation. By leveraging blockchain technology, the platform ensures transparency, promotes collaboration, and accelerates scientific progress.
Labda (LAB) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Labda (LAB), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Labda (LAB) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Labda (LAB) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של LAB אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות LABהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את LABטוקניומיקה, חקרו אתLABהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.