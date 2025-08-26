Labda (LAB) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.03628371$ 0.03628371 $ 0.03628371 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +14.53% שינוי מחיר (7D) +14.53%

Labda (LAB) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, LAB נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. LABהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.03628371, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, LAB השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Labda (LAB) מידע שוק

שווי שוק $ 33.01K$ 33.01K $ 33.01K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 33.01K$ 33.01K $ 33.01K אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Labda הוא $ 33.01K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של LAB הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 33.01K.