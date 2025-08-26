עוד על L24AI

L24AI AGENT סֵמֶל

L24AI AGENT מחיר (L24AI)

1 L24AI ל USDמחיר חי:

-7.20%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
L24AI AGENT (L24AI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:48:10 (UTC+8)

L24AI AGENT (L24AI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.00226277
$ 0.00226277$ 0.00226277

+0.12%

-7.25%

+0.15%

+0.15%

L24AI AGENT (L24AI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, L24AI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. L24AIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00226277, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, L24AI השתנה ב +0.12% במהלך השעה האחרונה, -7.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

L24AI AGENT (L24AI) מידע שוק

$ 24.16K
$ 24.16K$ 24.16K

$ 24.16K
$ 24.16K$ 24.16K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של L24AI AGENT הוא $ 24.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של L24AI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.16K.

L24AI AGENT (L24AI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של L24AI AGENTל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלL24AI AGENT ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלL24AI AGENT ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של L24AI AGENTל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.25%
30 ימים$ 0-7.54%
60 ימים$ 0+13.18%
90 ימים$ 0--

מה זהL24AI AGENT (L24AI)

L24AI is the first AI Agent launched on Live24.fun, designed to supercharge your token launch or meme coin. @L24AIAGENT unleashes AI-powered Twitter agents that automate community engagement, outreach, and content creation. Maximize your impact with 24/7 AI-driven growth, ensuring continuous and seamless interactions. With L24AI, you can effortlessly scale your project, engage your community, and boost visibility, all while saving time and resources.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם.

L24AI AGENT (L24AI) משאב

האתר הרשמי

L24AI AGENTתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה L24AI AGENT (L24AI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות L24AI AGENT (L24AI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור L24AI AGENT.

בדוק את L24AI AGENT תחזית המחיר עכשיו‏!

L24AI למטבעות מקומיים

L24AI AGENT (L24AI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של L24AI AGENT (L24AI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על L24AI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על L24AI AGENT (L24AI)

כמה שווה L24AI AGENT (L24AI) היום?
החי L24AIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי L24AI ל USD?
המחיר הנוכחי של L24AI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של L24AI AGENT?
שווי השוק של L24AI הוא $ 24.16K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של L24AI?
ההיצע במחזור של L24AI הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של L24AI?
‏‏L24AI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00226277 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של L24AI?
L24AI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של L24AI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור L24AI הוא -- USD.
האם L24AI יעלה השנה?
L24AI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את L24AI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:48:10 (UTC+8)

L24AI AGENT (L24AI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

