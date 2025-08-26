L24AI AGENT (L24AI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00226277$ 0.00226277 $ 0.00226277 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.12% שינוי מחיר (1D) -7.25% שינוי מחיר (7D) +0.15% שינוי מחיר (7D) +0.15%

L24AI AGENT (L24AI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, L24AI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. L24AIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00226277, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, L24AI השתנה ב +0.12% במהלך השעה האחרונה, -7.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

L24AI AGENT (L24AI) מידע שוק

שווי שוק $ 24.16K$ 24.16K $ 24.16K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 24.16K$ 24.16K $ 24.16K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של L24AI AGENT הוא $ 24.16K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של L24AI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.16K.