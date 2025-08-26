KZ (KZ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +23.05% שינוי מחיר (7D) +23.05%

KZ (KZ) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KZ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KZהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KZ השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+23.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KZ (KZ) מידע שוק

שווי שוק $ 13.10K$ 13.10K $ 13.10K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 13.10K$ 13.10K $ 13.10K אספקת מחזור 494.70B 494.70B 494.70B אספקה כוללת 494,695,174,682.9999 494,695,174,682.9999 494,695,174,682.9999

שווי השוק הנוכחי של KZ הוא $ 13.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KZ הוא 494.70B, עם היצע כולל של 494695174682.9999. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.10K.