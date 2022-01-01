Kyros Restaked SOL (KYSOL) טוקנומיקה
Kyros Restaked SOL (KYSOL) מידע
Kyros will be one of the first vault managers on Jito (Re)staking. Our first vault introduces kySOL. With kySOL, you can earn Solana staking rewards, MEV rewards, and restaking rewards—all in one token. kySOL represents your deposit of JitoSOL in our VRT vault, which helps secure Node Consensus Networks (NCNs) and provides you with additional rewards. kySOL is the liquid restaking token enabling uncapped yield through their liquid restaking token kySOL, a yield-bearing asset on Solana, combining staking rewards, MEV rewards, and restaking rewards in a single token.
Kyros Restaked SOL (KYSOL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר
חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Kyros Restaked SOL (KYSOL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.
Kyros Restaked SOL (KYSOL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש
הבנת הטוקנומיקה של Kyros Restaked SOL (KYSOL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.
מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:
ההיצע הכולל:
המספר המקסימלי של KYSOL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.
אספקה במחזור:
מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.
ההיצע המקסימלי:
המקסימום הקבוע של כמות KYSOLהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.
FDV (שווי מדולל מלא):
מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.
שיעור האינפלציה:
משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.
למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?
היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.
היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.
הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.
FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.
עכשיו כשאתם מבינים את KYSOLטוקניומיקה, חקרו אתKYSOLהמחיר בזמן אמת של אסימונים!
KYSOL חיזוי מחיר
רוצה לדעת לאן KYSOL עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו KYSOL משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.
למה צריך לבחור ב־MEXC?
MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו.
כתב ויתור
נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.