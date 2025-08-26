Kyros Restaked SOL (KYSOL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 228.59 $ 228.59 $ 228.59 24 שעות נמוך $ 260.51 $ 260.51 $ 260.51 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 228.59$ 228.59 $ 228.59 גבוה 24 שעות $ 260.51$ 260.51 $ 260.51 שיא כל הזמנים $ 344.77$ 344.77 $ 344.77 המחיר הנמוך ביותר $ 25.15$ 25.15 $ 25.15 שינוי מחיר (שעה אחת) -1.90% שינוי מחיר (1D) -8.48% שינוי מחיר (7D) +1.98% שינוי מחיר (7D) +1.98%

Kyros Restaked SOL (KYSOL) המחיר בזמן אמת של הוא $228.58. במהלך 24 השעות האחרונות, KYSOL נסחר בטווח שבין שפל של $ 228.59 לבין שיא של $ 260.51, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KYSOLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 344.77, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 25.15.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KYSOL השתנה ב -1.90% במהלך השעה האחרונה, -8.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kyros Restaked SOL (KYSOL) מידע שוק

שווי שוק $ 35.79M$ 35.79M $ 35.79M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 35.79M$ 35.79M $ 35.79M אספקת מחזור 156.52K 156.52K 156.52K אספקה כוללת 156,521.799130255 156,521.799130255 156,521.799130255

שווי השוק הנוכחי של Kyros Restaked SOL הוא $ 35.79M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KYSOL הוא 156.52K, עם היצע כולל של 156521.799130255. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 35.79M.