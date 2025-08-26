עוד על KYRO

Kyro סֵמֶל

Kyro מחיר (KYRO)

לא רשום

1 KYRO ל USDמחיר חי:

$0.00014428
$0.00014428$0.00014428
-6.00%1D
mexc
USD
Kyro (KYRO) טבלת מחירים חיה
Kyro (KYRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00013996
$ 0.00013996$ 0.00013996
24 שעות נמוך
$ 0.0001537
$ 0.0001537$ 0.0001537
גבוה 24 שעות

$ 0.00013996
$ 0.00013996$ 0.00013996

$ 0.0001537
$ 0.0001537$ 0.0001537

$ 0.00099003
$ 0.00099003$ 0.00099003

$ 0.00002993
$ 0.00002993$ 0.00002993

-0.14%

-6.22%

-3.07%

-3.07%

Kyro (KYRO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00014413. במהלך 24 השעות האחרונות, KYRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00013996 לבין שיא של $ 0.0001537, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KYROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00099003, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00002993.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KYRO השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -6.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.07% ב-7 הימים האחרונים.

Kyro (KYRO) מידע שוק

$ 144.13K
$ 144.13K$ 144.13K

--
----

$ 144.13K
$ 144.13K$ 144.13K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kyro הוא $ 144.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KYRO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 144.13K.

Kyro (KYRO) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Kyroל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKyro ל USDהיה . $ -0.0000193896.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKyro ל USDהיה $ +0.0000204309.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Kyroל USDהיה $ +0.00000721190068941276.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-6.22%
30 ימים$ -0.0000193896-13.45%
60 ימים$ +0.0000204309+14.18%
90 ימים$ +0.00000721190068941276+5.27%

מה זהKyro (KYRO)

Introducing KYRO: The First Dragon of the Kaspaverse 🐉🚀 Welcome to KYRO, a trailblazing meme coin built on the KRC-20 network, combining innovation, artistry, and a powerful mission. As the First Dragon of the Kaspaverse, KYRO is the only token that allocates 10% of all donations towards funding smart contracts on Kaspa, further advancing its groundbreaking technology. KYRO is a project like no other, featuring 100% original art and a rich, immersive backstory that brings its legend to life. Backed by a dedicated team of developers working tirelessly, KYRO is determined to climb to the #1 spot, aiming to rival the likes of KANGO and NACHO. Why a dragon? Because no creature symbolizes power and dominance like an apex predator. With lightning-fast transactions, low fees, and scalability, KYRO embodies the strength and superiority of its namesake. Its ambitious roadmap includes DeFi integration, exclusive collectibles, and a merchandise release to unite the community. KYRO is more than a token; it’s a movement. 100% community-driven and built for the future, it’s set to redefine the crypto space. The First Dragon has awakened—join the flight to greatness! #KYRO #KRC20 #Kaspa

Kyro (KYRO) משאב

Kyroתחזית מחיר (USD)

Kyro (KYRO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kyro (KYRO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KYRO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Kyro (KYRO)

כמה שווה Kyro (KYRO) היום?
החי KYROהמחיר ב USD הוא 0.00014413 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KYRO ל USD?
המחיר הנוכחי של KYRO ל USD הוא $ 0.00014413. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kyro?
שווי השוק של KYRO הוא $ 144.13K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KYRO?
ההיצע במחזור של KYRO הוא 1.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KYRO?
‏‏KYRO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00099003 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KYRO?
KYRO ‏‏רשם מחירATL של 0.00002993 USD.
מהו נפח המסחר של KYRO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KYRO הוא -- USD.
האם KYRO יעלה השנה?
KYRO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KYRO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
