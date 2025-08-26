Kyro (KYRO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00013996 $ 0.00013996 $ 0.00013996 24 שעות נמוך $ 0.0001537 $ 0.0001537 $ 0.0001537 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00013996$ 0.00013996 $ 0.00013996 גבוה 24 שעות $ 0.0001537$ 0.0001537 $ 0.0001537 שיא כל הזמנים $ 0.00099003$ 0.00099003 $ 0.00099003 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00002993$ 0.00002993 $ 0.00002993 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.14% שינוי מחיר (1D) -6.22% שינוי מחיר (7D) -3.07% שינוי מחיר (7D) -3.07%

Kyro (KYRO) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00014413. במהלך 24 השעות האחרונות, KYRO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00013996 לבין שיא של $ 0.0001537, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KYROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00099003, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00002993.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KYRO השתנה ב -0.14% במהלך השעה האחרונה, -6.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.07% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kyro (KYRO) מידע שוק

שווי שוק $ 144.13K$ 144.13K $ 144.13K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 144.13K$ 144.13K $ 144.13K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kyro הוא $ 144.13K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KYRO הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 144.13K.