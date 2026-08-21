Kyrgyz Som Stablecoin מחיר היום

מחיר Kyrgyz Som Stablecoin (KGST) בזמן אמת היום הוא $ 0.01140903, עם שינוי של 0.04% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KGST ל USD הוא $ 0.01140903 לכל KGST.

Kyrgyz Som Stablecoin כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 6,198,366, עם היצע במחזור של 543.25M KGST. ב‑24 השעות האחרונות, KGST סחר בין $ 0.01139024 (נמוך) ל $ 0.01145462 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.01245301, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.01117502.

ביצועים לטווח קצר, KGST נע ב +0.05% בשעה האחרונה ו +0.23% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 1.26M.

Kyrgyz Som Stablecoin (KGST) מידע שוק

שווי שוק $ 6.20M$ 6.20M $ 6.20M נפח (24 שעות) $ 1.26M$ 1.26M $ 1.26M שווי שוק מדולל לחלוטין $ 6.20M$ 6.20M $ 6.20M אספקת מחזור 543.25M 543.25M 543.25M אספקה כוללת 543,251,206.0 543,251,206.0 543,251,206.0

שווי השוק הנוכחי של Kyrgyz Som Stablecoin הוא $ 6.20M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 1.26M. ההיצע במחזור של KGST הוא 543.25M, עם היצע כולל של 543251206.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.20M.