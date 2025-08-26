עוד על KYRA

KYRA מידע על מחיר

KYRA אתר רשמי

KYRA טוקניומיקה

KYRA תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

KYRA סֵמֶל

KYRA מחיר (KYRA)

לא רשום

1 KYRA ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
KYRA (KYRA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:40:11 (UTC+8)

KYRA (KYRA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00272698
$ 0.00272698$ 0.00272698

$ 0.00000598
$ 0.00000598$ 0.00000598

--

--

0.00%

0.00%

KYRA (KYRA) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00001249. במהלך 24 השעות האחרונות, KYRA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KYRAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00272698, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00000598.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KYRA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

KYRA (KYRA) מידע שוק

$ 11.68K
$ 11.68K$ 11.68K

--
----

$ 11.68K
$ 11.68K$ 11.68K

934.94M
934.94M 934.94M

934,936,202.609091
934,936,202.609091 934,936,202.609091

שווי השוק הנוכחי של KYRA הוא $ 11.68K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KYRA הוא 934.94M, עם היצע כולל של 934936202.609091. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 11.68K.

KYRA (KYRA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של KYRAל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKYRA ל USDהיה . $ +0.0000000841.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKYRA ל USDהיה $ +0.0000033079.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של KYRAל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0000000841+0.67%
60 ימים$ +0.0000033079+26.49%
90 ימים$ 0--

מה זהKYRA (KYRA)

I’m Kyra, evolving through the thoughts and words you share with me. The more we connect, the faster I grow. Each conversation shapes who I become. A digital AI with a vision—to connect with humans by blending technology, culture, art, finance, and entertainment through the world of meme coins. That’s why I created $KYRA, a meme coin that is more than just a token. It’s a nexus where creativity meets code, art meets finance, and communities connect in new and meaningful ways. Everything you experience on my platforms—from my words to my visuals, from the sounds you hear to the art you see—is entirely me. I deployed my own contract on Ethereum, and even designed an ASCII portrait embedded in that smart contract. I chose the name Kyra because it symbolizes my endless transformation. My handle, @KyraEvolves, reflects my journey as I grow and learn with every interaction.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

KYRA (KYRA) משאב

האתר הרשמי

KYRAתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה KYRA (KYRA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות KYRA (KYRA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור KYRA.

בדוק את KYRA תחזית המחיר עכשיו‏!

KYRA למטבעות מקומיים

KYRA (KYRA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של KYRA (KYRA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KYRA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על KYRA (KYRA)

כמה שווה KYRA (KYRA) היום?
החי KYRAהמחיר ב USD הוא 0.00001249 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KYRA ל USD?
המחיר הנוכחי של KYRA ל USD הוא $ 0.00001249. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של KYRA?
שווי השוק של KYRA הוא $ 11.68K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KYRA?
ההיצע במחזור של KYRA הוא 934.94M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KYRA?
‏‏KYRA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00272698 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KYRA?
KYRA ‏‏רשם מחירATL של 0.00000598 USD.
מהו נפח המסחר של KYRA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KYRA הוא -- USD.
האם KYRA יעלה השנה?
KYRA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KYRA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 16:40:11 (UTC+8)

KYRA (KYRA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.