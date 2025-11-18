Kylo The Doge מחיר היום

מחיר Kylo The Doge (KYLO) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KYLO ל USD הוא -- לכל KYLO.

Kylo The Doge כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 18,039.94, עם היצע במחזור של 420.69B KYLO. ב‑24 השעות האחרונות, KYLO סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00003762, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KYLO נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Kylo The Doge (KYLO) מידע שוק

שווי שוק $ 18.04K$ 18.04K $ 18.04K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 18.04K$ 18.04K $ 18.04K אספקת מחזור 420.69B 420.69B 420.69B אספקה כוללת 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kylo The Doge הוא $ 18.04K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KYLO הוא 420.69B, עם היצע כולל של 420690000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.04K.