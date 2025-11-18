Kylie מחיר היום

מחיר Kylie (KYLIE) בזמן אמת היום הוא $ 0.00027933, עם שינוי של 7.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KYLIE ל USD הוא $ 0.00027933 לכל KYLIE.

Kylie כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 279,333, עם היצע במחזור של 1.00B KYLIE. ב‑24 השעות האחרונות, KYLIE סחר בין $ 0.00027106 (נמוך) ל $ 0.00030204 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00134643, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.00000543.

ביצועים לטווח קצר, KYLIE נע ב -0.07% בשעה האחרונה ו -35.66% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Kylie (KYLIE) מידע שוק

שווי שוק $ 279.33K$ 279.33K $ 279.33K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 279.33K$ 279.33K $ 279.33K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

