Kyber Network Crystal Legacy סֵמֶל

Kyber Network Crystal Legacy מחיר (KNCL)

1 KNCL ל USDמחיר חי:

$0.365337
-8.90%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 06:36:25 (UTC+8)

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.360064
24 שעות נמוך
$ 0.40533
גבוה 24 שעות

$ 0.360064
$ 0.40533
$ 5.8
$ 0.116184
+1.45%

-8.95%

-8.16%

-8.16%

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.365337. במהלך 24 השעות האחרונות, KNCL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.360064 לבין שיא של $ 0.40533, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KNCLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.8, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.116184.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KNCL השתנה ב +1.45% במהלך השעה האחרונה, -8.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) מידע שוק

$ 4.17M
--
$ 4.33M
11.41M
11,838,903.49687724
שווי השוק הנוכחי של Kyber Network Crystal Legacy הוא $ 4.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KNCL הוא 11.41M, עם היצע כולל של 11838903.49687724. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.33M.

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Kyber Network Crystal Legacyל USDהיה $ -0.0359543933371645.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKyber Network Crystal Legacy ל USDהיה . $ -0.0556700885.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKyber Network Crystal Legacy ל USDהיה $ +0.0834249231.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Kyber Network Crystal Legacyל USDהיה $ -0.00061347563555.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0359543933371645-8.95%
30 ימים$ -0.0556700885-15.23%
60 ימים$ +0.0834249231+22.84%
90 ימים$ -0.00061347563555-0.16%

מה זהKyber Network Crystal Legacy (KNCL)

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Kyber Network Crystal Legacyתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kyber Network Crystal Legacy.

בדוק את Kyber Network Crystal Legacy תחזית המחיר עכשיו‏!

KNCL למטבעות מקומיים

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KNCL הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Kyber Network Crystal Legacy (KNCL)

כמה שווה Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) היום?
החי KNCLהמחיר ב USD הוא 0.365337 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KNCL ל USD?
המחיר הנוכחי של KNCL ל USD הוא $ 0.365337. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kyber Network Crystal Legacy?
שווי השוק של KNCL הוא $ 4.17M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KNCL?
ההיצע במחזור של KNCL הוא 11.41M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KNCL?
‏‏KNCL השיג מחיר שיא (ATH) של 5.8 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KNCL?
KNCL ‏‏רשם מחירATL של 0.116184 USD.
מהו נפח המסחר של KNCL?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KNCL הוא -- USD.
האם KNCL יעלה השנה?
KNCL ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KNCL תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.