Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.360064 24 שעות נמוך $ 0.40533 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 5.8 המחיר הנמוך ביותר $ 0.116184 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.45% שינוי מחיר (1D) -8.95% שינוי מחיר (7D) -8.16%

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) המחיר בזמן אמת של הוא $0.365337. במהלך 24 השעות האחרונות, KNCL נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.360064 לבין שיא של $ 0.40533, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KNCLהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.8, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.116184.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KNCL השתנה ב +1.45% במהלך השעה האחרונה, -8.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.16% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kyber Network Crystal Legacy (KNCL) מידע שוק

שווי שוק $ 4.17M נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 4.33M אספקת מחזור 11.41M אספקה כוללת 11,838,903.49687724

שווי השוק הנוכחי של Kyber Network Crystal Legacy הוא $ 4.17M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KNCL הוא 11.41M, עם היצע כולל של 11838903.49687724. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.33M.