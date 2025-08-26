kwantxbt (KWANT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.02692442$ 0.02692442 $ 0.02692442 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.42% שינוי מחיר (1D) -25.95% שינוי מחיר (7D) -36.30% שינוי מחיר (7D) -36.30%

kwantxbt (KWANT) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KWANT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KWANTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.02692442, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KWANT השתנה ב -0.42% במהלך השעה האחרונה, -25.95% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-36.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

kwantxbt (KWANT) מידע שוק

שווי שוק $ 78.90K$ 78.90K $ 78.90K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 84.37K$ 84.37K $ 84.37K אספקת מחזור 930.19M 930.19M 930.19M אספקה כוללת 994,701,476.693118 994,701,476.693118 994,701,476.693118

שווי השוק הנוכחי של kwantxbt הוא $ 78.90K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KWANT הוא 930.19M, עם היצע כולל של 994701476.693118. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 84.37K.