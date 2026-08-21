Kurumi מחיר היום

מחיר Kurumi (KURUMI) בזמן אמת היום הוא $ 0, עם שינוי של 8.50% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KURUMI ל USD הוא $ 0 לכל KURUMI.

Kurumi כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 36,734, עם היצע במחזור של 1.00B KURUMI. ב‑24 השעות האחרונות, KURUMI סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.00587633, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KURUMI נע ב +0.17% בשעה האחרונה ו +21.96% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Kurumi (KURUMI) מידע שוק

שווי שוק $ 36.73K$ 36.73K $ 36.73K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 36.73K$ 36.73K $ 36.73K אספקת מחזור 1.00B 1.00B 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kurumi הוא $ 36.73K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KURUMI הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.73K.