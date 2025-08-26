Kurobi (KURO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.230177 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.01% שינוי מחיר (1D) -0.26% שינוי מחיר (7D) +1.99%

Kurobi (KURO) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KURO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KUROהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.230177, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KURO השתנה ב +0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kurobi (KURO) מידע שוק

שווי שוק $ 354.41 נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.46K אספקת מחזור 25.97M אספקה כוללת 400,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kurobi הוא $ 354.41, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KURO הוא 25.97M, עם היצע כולל של 400000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.46K.