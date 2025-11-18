Kura מחיר היום

מחיר Kura (KURA) בזמן אמת היום הוא $ 0.01550595, עם שינוי של 8.28% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KURA ל USD הוא $ 0.01550595 לכל KURA.

Kura כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 15,572.35, עם היצע במחזור של 1.00M KURA. ב‑24 השעות האחרונות, KURA סחר בין $ 0.0132139 (נמוך) ל $ 0.01554282 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.47, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.0132139.

ביצועים לטווח קצר, KURA נע ב +11.12% בשעה האחרונה ו -22.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Kura (KURA) מידע שוק

שווי שוק $ 15.57K$ 15.57K $ 15.57K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 50.75K$ 50.75K $ 50.75K אספקת מחזור 1.00M 1.00M 1.00M אספקה כוללת 3,272,823.676417073 3,272,823.676417073 3,272,823.676417073

