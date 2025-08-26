עוד על KNJ

Kunji Finance סֵמֶל

Kunji Finance מחיר (KNJ)

לא רשום

1 KNJ ל USDמחיר חי:

$0.02746305
0.00%1D
USD
Kunji Finance (KNJ) טבלת מחירים חיה
Kunji Finance (KNJ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.02743052
24 שעות נמוך
$ 0.02746475
גבוה 24 שעות

$ 0.02743052

$ 0.02746475

$ 0.650349

$ 0.01289265

-0.00%

+0.03%

-0.39%

-0.39%

Kunji Finance (KNJ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02746305. במהלך 24 השעות האחרונות, KNJ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02743052 לבין שיא של $ 0.02746475, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KNJהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.650349, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01289265.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KNJ השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kunji Finance (KNJ) מידע שוק

$ 1.21M

--

$ 2.75M

44.01M

100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kunji Finance הוא $ 1.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KNJ הוא 44.01M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.75M.

Kunji Finance (KNJ) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Kunji Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKunji Finance ל USDהיה . $ -0.0050141350.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKunji Finance ל USDהיה $ +0.0007878489.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Kunji Financeל USDהיה $ +0.00168123260532591.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+0.03%
30 ימים$ -0.0050141350-18.25%
60 ימים$ +0.0007878489+2.87%
90 ימים$ +0.00168123260532591+6.52%

מה זהKunji Finance (KNJ)

What is the project about? Kunji Finance is a decentralized platform that connects asset managers with liquidity providers; allowing those asset managers to leverage their skills with access to further capital while generating trading-based profit opportunities for capital providers. The asset management services can be based on discretionary investment theses that run long and short strategies created by asset managers on the platform, enabling the creation of "hedge funds" for retail investors without any regulatory ambiguity. The active portfolio management is made possible through a unique Synchronised Investment Strategy Orchestration (SISO) mechanism, which allows users to deposit any amount and exit at any time they wish as there is no lock-in or minimum investment required. What makes your project unique? Kunji Finance enables discretionary strategies in a non-custodial way History of your project. We have launched our beta for our early adopters. We will open the platform for public very soon. What’s next for your project? We have planned our IDO this month which will be followed by exchange listing. What can your token be used for? KNJ is the governance token

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Kunji Finance (KNJ) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Kunji Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kunji Finance (KNJ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kunji Finance (KNJ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kunji Finance.

בדוק את Kunji Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

KNJ למטבעות מקומיים

Kunji Finance (KNJ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kunji Finance (KNJ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KNJ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Kunji Finance (KNJ)

כמה שווה Kunji Finance (KNJ) היום?
החי KNJהמחיר ב USD הוא 0.02746305 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KNJ ל USD?
המחיר הנוכחי של KNJ ל USD הוא $ 0.02746305. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kunji Finance?
שווי השוק של KNJ הוא $ 1.21M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KNJ?
ההיצע במחזור של KNJ הוא 44.01M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KNJ?
‏‏KNJ השיג מחיר שיא (ATH) של 0.650349 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KNJ?
KNJ ‏‏רשם מחירATL של 0.01289265 USD.
מהו נפח המסחר של KNJ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KNJ הוא -- USD.
האם KNJ יעלה השנה?
KNJ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KNJ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
