Kunji Finance (KNJ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02746305. במהלך 24 השעות האחרונות, KNJ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02743052 לבין שיא של $ 0.02746475, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KNJהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.650349, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01289265.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, KNJ השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Kunji Finance הוא $ 1.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KNJ הוא 44.01M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.75M.
במהלך היום, השינוי במחיר של Kunji Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKunji Finance ל USDהיה . $ -0.0050141350.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKunji Finance ל USDהיה $ +0.0007878489.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Kunji Financeל USDהיה $ +0.00168123260532591.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|+0.03%
|30 ימים
|$ -0.0050141350
|-18.25%
|60 ימים
|$ +0.0007878489
|+2.87%
|90 ימים
|$ +0.00168123260532591
|+6.52%
What is the project about? Kunji Finance is a decentralized platform that connects asset managers with liquidity providers; allowing those asset managers to leverage their skills with access to further capital while generating trading-based profit opportunities for capital providers. The asset management services can be based on discretionary investment theses that run long and short strategies created by asset managers on the platform, enabling the creation of "hedge funds" for retail investors without any regulatory ambiguity. The active portfolio management is made possible through a unique Synchronised Investment Strategy Orchestration (SISO) mechanism, which allows users to deposit any amount and exit at any time they wish as there is no lock-in or minimum investment required. What makes your project unique? Kunji Finance enables discretionary strategies in a non-custodial way History of your project. We have launched our beta for our early adopters. We will open the platform for public very soon. What’s next for your project? We have planned our IDO this month which will be followed by exchange listing. What can your token be used for? KNJ is the governance token
