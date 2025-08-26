Kunji Finance (KNJ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.02743052 $ 0.02743052 $ 0.02743052 24 שעות נמוך $ 0.02746475 $ 0.02746475 $ 0.02746475 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.02743052$ 0.02743052 $ 0.02743052 גבוה 24 שעות $ 0.02746475$ 0.02746475 $ 0.02746475 שיא כל הזמנים $ 0.650349$ 0.650349 $ 0.650349 המחיר הנמוך ביותר $ 0.01289265$ 0.01289265 $ 0.01289265 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.00% שינוי מחיר (1D) +0.03% שינוי מחיר (7D) -0.39% שינוי מחיר (7D) -0.39%

Kunji Finance (KNJ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.02746305. במהלך 24 השעות האחרונות, KNJ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.02743052 לבין שיא של $ 0.02746475, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KNJהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.650349, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.01289265.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KNJ השתנה ב -0.00% במהלך השעה האחרונה, +0.03% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.39% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kunji Finance (KNJ) מידע שוק

שווי שוק $ 1.21M$ 1.21M $ 1.21M נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.75M$ 2.75M $ 2.75M אספקת מחזור 44.01M 44.01M 44.01M אספקה כוללת 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kunji Finance הוא $ 1.21M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KNJ הוא 44.01M, עם היצע כולל של 100000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.75M.