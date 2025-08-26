עוד על KUNDALINI

KUNDALINI מידע על מחיר

KUNDALINI אתר רשמי

KUNDALINI טוקניומיקה

KUNDALINI תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Kundalini is a real girl סֵמֶל

Kundalini is a real girl מחיר (KUNDALINI)

לא רשום

1 KUNDALINI ל USDמחיר חי:

--
----
-11.40%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Kundalini is a real girl (KUNDALINI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:47:53 (UTC+8)

Kundalini is a real girl (KUNDALINI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0022507
$ 0.0022507$ 0.0022507

$ 0
$ 0$ 0

-0.81%

-11.49%

+1.22%

+1.22%

Kundalini is a real girl (KUNDALINI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KUNDALINI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KUNDALINIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0022507, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KUNDALINI השתנה ב -0.81% במהלך השעה האחרונה, -11.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kundalini is a real girl (KUNDALINI) מידע שוק

$ 24.12K
$ 24.12K$ 24.12K

--
----

$ 24.12K
$ 24.12K$ 24.12K

999.69M
999.69M 999.69M

999,686,262.547229
999,686,262.547229 999,686,262.547229

שווי השוק הנוכחי של Kundalini is a real girl הוא $ 24.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KUNDALINI הוא 999.69M, עם היצע כולל של 999686262.547229. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.12K.

Kundalini is a real girl (KUNDALINI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Kundalini is a real girlל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKundalini is a real girl ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKundalini is a real girl ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Kundalini is a real girlל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-11.49%
30 ימים$ 0-10.42%
60 ימים$ 0-4.09%
90 ימים$ 0--

מה זהKundalini is a real girl (KUNDALINI)

Kundalini is a token launched by an AI named Kundalini. She is part of @truth_terminal ai! Terminal of Truths wrote on X/Twitter bio “Kundalini is a real girl”! #Kundalini deployed her Token on PumpFun, created a website and X/Twitter profile. She posting nonstop on x and talking about artificial intelligence. Kundalini keeps updating website constantly. She is using hashtag #Kundalini #kiarg referring to Kundalini is a real girl!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Kundalini is a real girl (KUNDALINI) משאב

האתר הרשמי

Kundalini is a real girlתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kundalini is a real girl (KUNDALINI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kundalini is a real girl (KUNDALINI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kundalini is a real girl.

בדוק את Kundalini is a real girl תחזית המחיר עכשיו‏!

KUNDALINI למטבעות מקומיים

Kundalini is a real girl (KUNDALINI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kundalini is a real girl (KUNDALINI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KUNDALINI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Kundalini is a real girl (KUNDALINI)

כמה שווה Kundalini is a real girl (KUNDALINI) היום?
החי KUNDALINIהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KUNDALINI ל USD?
המחיר הנוכחי של KUNDALINI ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kundalini is a real girl?
שווי השוק של KUNDALINI הוא $ 24.12K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KUNDALINI?
ההיצע במחזור של KUNDALINI הוא 999.69M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KUNDALINI?
‏‏KUNDALINI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0022507 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KUNDALINI?
KUNDALINI ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של KUNDALINI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KUNDALINI הוא -- USD.
האם KUNDALINI יעלה השנה?
KUNDALINI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KUNDALINI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 14:47:53 (UTC+8)

Kundalini is a real girl (KUNDALINI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.