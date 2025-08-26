Kundalini is a real girl מחיר (KUNDALINI)
Kundalini is a real girl (KUNDALINI) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KUNDALINI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KUNDALINIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0022507, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, KUNDALINI השתנה ב -0.81% במהלך השעה האחרונה, -11.49% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.22% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של Kundalini is a real girl הוא $ 24.12K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KUNDALINI הוא 999.69M, עם היצע כולל של 999686262.547229. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 24.12K.
במהלך היום, השינוי במחיר של Kundalini is a real girlל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKundalini is a real girl ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKundalini is a real girl ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Kundalini is a real girlל USDהיה $ 0.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|-11.49%
|30 ימים
|$ 0
|-10.42%
|60 ימים
|$ 0
|-4.09%
|90 ימים
|$ 0
|--
Kundalini is a token launched by an AI named Kundalini. She is part of @truth_terminal ai! Terminal of Truths wrote on X/Twitter bio “Kundalini is a real girl”! #Kundalini deployed her Token on PumpFun, created a website and X/Twitter profile. She posting nonstop on x and talking about artificial intelligence. Kundalini keeps updating website constantly. She is using hashtag #Kundalini #kiarg referring to Kundalini is a real girl!
