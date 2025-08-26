Kunci Coin (KUNCI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.00013578 $ 0.00013578 $ 0.00013578 24 שעות נמוך $ 0.00018006 $ 0.00018006 $ 0.00018006 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.00013578$ 0.00013578 $ 0.00013578 גבוה 24 שעות $ 0.00018006$ 0.00018006 $ 0.00018006 שיא כל הזמנים $ 0.932116$ 0.932116 $ 0.932116 המחיר הנמוך ביותר $ 0.00012261$ 0.00012261 $ 0.00012261 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.35% שינוי מחיר (1D) +29.86% שינוי מחיר (7D) -3.29% שינוי מחיר (7D) -3.29%

Kunci Coin (KUNCI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00017681. במהלך 24 השעות האחרונות, KUNCI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00013578 לבין שיא של $ 0.00018006, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KUNCIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.932116, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00012261.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KUNCI השתנה ב -0.35% במהלך השעה האחרונה, +29.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kunci Coin (KUNCI) מידע שוק

שווי שוק $ 1.37K$ 1.37K $ 1.37K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 707.27K$ 707.27K $ 707.27K אספקת מחזור 7.77M 7.77M 7.77M אספקה כוללת 3,999,999,998.28341 3,999,999,998.28341 3,999,999,998.28341

שווי השוק הנוכחי של Kunci Coin הוא $ 1.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KUNCI הוא 7.77M, עם היצע כולל של 3999999998.28341. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 707.27K.