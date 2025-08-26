עוד על KUNCI

Kunci Coin סֵמֶל

Kunci Coin מחיר (KUNCI)

לא רשום

1 KUNCI ל USDמחיר חי:

$0.00017682
+29.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Kunci Coin (KUNCI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 18:36:10 (UTC+8)

Kunci Coin (KUNCI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.00013578
24 שעות נמוך
$ 0.00018006
גבוה 24 שעות

$ 0.00013578
$ 0.00018006
$ 0.932116
$ 0.00012261
-0.35%

+29.86%

-3.29%

-3.29%

Kunci Coin (KUNCI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.00017681. במהלך 24 השעות האחרונות, KUNCI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00013578 לבין שיא של $ 0.00018006, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KUNCIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.932116, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00012261.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KUNCI השתנה ב -0.35% במהלך השעה האחרונה, +29.86% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kunci Coin (KUNCI) מידע שוק

$ 1.37K
--
$ 707.27K
7.77M
3,999,999,998.28341
שווי השוק הנוכחי של Kunci Coin הוא $ 1.37K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KUNCI הוא 7.77M, עם היצע כולל של 3999999998.28341. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 707.27K.

Kunci Coin (KUNCI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Kunci Coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKunci Coin ל USDהיה . $ -0.0000425339.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKunci Coin ל USDהיה $ -0.0000408728.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Kunci Coinל USDהיה $ -0.00006878554746660437.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0+29.86%
30 ימים$ -0.0000425339-24.05%
60 ימים$ -0.0000408728-23.11%
90 ימים$ -0.00006878554746660437-28.00%

מה זהKunci Coin (KUNCI)

Kunci is building the next generation blockchain for mass adoption, born to support NFT Marketplace, Metaverse, Decentralize Finance, and retail penetration. Kunci will make blockchain technology accessible and applicable to various industries. Kunci creates a next-generation blockchain-based ecosystem that supports Metaverse and Decentralized Finance and solves real-world problems using blockchain technology. From a blockchain evolution perspective, apart from being the base chain of choice for the NFT Marketplace, Kunci can also function as a circulation chain for various coins or heterogeneous chain tokens, and as a free port in the blockchain world.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Kunci Coin (KUNCI) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Kunci Coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kunci Coin (KUNCI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kunci Coin (KUNCI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kunci Coin.

בדוק את Kunci Coin תחזית המחיר עכשיו‏!

KUNCI למטבעות מקומיים

Kunci Coin (KUNCI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kunci Coin (KUNCI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KUNCI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Kunci Coin (KUNCI)

כמה שווה Kunci Coin (KUNCI) היום?
החי KUNCIהמחיר ב USD הוא 0.00017681 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KUNCI ל USD?
המחיר הנוכחי של KUNCI ל USD הוא $ 0.00017681. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kunci Coin?
שווי השוק של KUNCI הוא $ 1.37K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KUNCI?
ההיצע במחזור של KUNCI הוא 7.77M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KUNCI?
‏‏KUNCI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.932116 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KUNCI?
KUNCI ‏‏רשם מחירATL של 0.00012261 USD.
מהו נפח המסחר של KUNCI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KUNCI הוא -- USD.
האם KUNCI יעלה השנה?
KUNCI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KUNCI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Kunci Coin (KUNCI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.