Kumala Herris (MAWA) מידע על מחיר (USD)

Kumala Herris (MAWA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MAWA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAWAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00885213, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAWA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kumala Herris (MAWA) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Kumala Herris הוא $ 4.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAWA הוא 999.68M, עם היצע כולל של 999682928.912873. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.15K.