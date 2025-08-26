עוד על MAWA

Kumala Herris סֵמֶל

Kumala Herris מחיר (MAWA)

לא רשום

1 MAWA ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Kumala Herris (MAWA) טבלת מחירים חיה
Kumala Herris (MAWA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00885213
$ 0.00885213$ 0.00885213

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Kumala Herris (MAWA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, MAWA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. MAWAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00885213, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, MAWA השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kumala Herris (MAWA) מידע שוק

$ 4.15K
$ 4.15K$ 4.15K

--
----

$ 4.15K
$ 4.15K$ 4.15K

999.68M
999.68M 999.68M

999,682,928.912873
999,682,928.912873 999,682,928.912873

שווי השוק הנוכחי של Kumala Herris הוא $ 4.15K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של MAWA הוא 999.68M, עם היצע כולל של 999682928.912873. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 4.15K.

Kumala Herris (MAWA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Kumala Herrisל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKumala Herris ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKumala Herris ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Kumala Herrisל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0-16.53%
60 ימים$ 0+2.47%
90 ימים$ 0--

מה זהKumala Herris (MAWA)

Kumala Herris is a satirical crypto project that brings together humor, politics, and blockchain innovation. Inspired by the hypothetical presidency of Kamala Harris, the project turns political quirks into a decentralized meme economy. With "executive orders" as NFTs and a tokenomics system based on "policy pivots," Kumala Herris invites users to laugh, trade, and engage in playful debates over governance proposals. It's a wild, decentralized "presidency" where every trade is a filibuster, every vote is a campaign, and the only thing more volatile than the market is the daily political

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Kumala Herris (MAWA) משאב

האתר הרשמי

Kumala Herrisתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kumala Herris (MAWA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kumala Herris (MAWA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kumala Herris.

בדוק את Kumala Herris תחזית המחיר עכשיו‏!

MAWA למטבעות מקומיים

Kumala Herris (MAWA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kumala Herris (MAWA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על MAWA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Kumala Herris (MAWA)

כמה שווה Kumala Herris (MAWA) היום?
החי MAWAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי MAWA ל USD?
המחיר הנוכחי של MAWA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kumala Herris?
שווי השוק של MAWA הוא $ 4.15K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של MAWA?
ההיצע במחזור של MAWA הוא 999.68M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של MAWA?
‏‏MAWA השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00885213 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של MAWA?
MAWA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של MAWA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור MAWA הוא -- USD.
האם MAWA יעלה השנה?
MAWA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את MAWA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.