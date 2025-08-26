עוד על KUMA

KUMA מידע על מחיר

KUMA מסמך לבן

KUMA אתר רשמי

KUMA טוקניומיקה

KUMA תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Kuma World סֵמֶל

Kuma World מחיר (KUMA)

לא רשום

1 KUMA ל USDמחיר חי:

--
----
-7.80%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Kuma World (KUMA) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:36:13 (UTC+8)

Kuma World (KUMA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.92%

-7.83%

+3.68%

+3.68%

Kuma World (KUMA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KUMA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KUMAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KUMA השתנה ב -0.92% במהלך השעה האחרונה, -7.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kuma World (KUMA) מידע שוק

$ 243.14K
$ 243.14K$ 243.14K

--
----

$ 353.41K
$ 353.41K$ 353.41K

687.98B
687.98B 687.98B

1,000,000,000,000.0
1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kuma World הוא $ 243.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KUMA הוא 687.98B, עם היצע כולל של 1000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 353.41K.

Kuma World (KUMA) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Kuma Worldל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKuma World ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלKuma World ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Kuma Worldל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-7.83%
30 ימים$ 0+16.01%
60 ימים$ 0+71.42%
90 ימים$ 0--

מה זהKuma World (KUMA)

Kuma World celebrates cultural diversity and digital creativity by encouraging users to showcase their unique perspectives from different locations through photos, artwork, or videos. The project aims to create a global mosaic of experiences, fostering collective exploration and a vibrant community centered on discovery and creativity using custom AI Agent. AI Agent will help community to learn more about the project with the dedicated support using the AI.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Kuma World (KUMA) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

Kuma Worldתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kuma World (KUMA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kuma World (KUMA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kuma World.

בדוק את Kuma World תחזית המחיר עכשיו‏!

KUMA למטבעות מקומיים

Kuma World (KUMA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kuma World (KUMA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KUMA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Kuma World (KUMA)

כמה שווה Kuma World (KUMA) היום?
החי KUMAהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KUMA ל USD?
המחיר הנוכחי של KUMA ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kuma World?
שווי השוק של KUMA הוא $ 243.14K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KUMA?
ההיצע במחזור של KUMA הוא 687.98B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KUMA?
‏‏KUMA השיג מחיר שיא (ATH) של 0 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KUMA?
KUMA ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של KUMA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KUMA הוא -- USD.
האם KUMA יעלה השנה?
KUMA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KUMA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 11:36:13 (UTC+8)

Kuma World (KUMA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.