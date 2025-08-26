Kuma World (KUMA) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.92% שינוי מחיר (1D) -7.83% שינוי מחיר (7D) +3.68% שינוי מחיר (7D) +3.68%

Kuma World (KUMA) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, KUMA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KUMAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KUMA השתנה ב -0.92% במהלך השעה האחרונה, -7.83% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.68% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kuma World (KUMA) מידע שוק

שווי שוק $ 243.14K$ 243.14K $ 243.14K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 353.41K$ 353.41K $ 353.41K אספקת מחזור 687.98B 687.98B 687.98B אספקה כוללת 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של Kuma World הוא $ 243.14K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של KUMA הוא 687.98B, עם היצע כולל של 1000000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 353.41K.